Метаболический корректор реамберин в комплексной терапии больных острым вирусным гепатитом

А. Ш Зайчик, Л. П Чурилов, Основы общей патологии, Часть 1, Элби, Санкт-Петербург (1999).

В. А. Заплутанов, A. Л. Коваленко, Д. С. Суханов, Реамберин. Экспериментальные и клинические исследования. Реферативный сборник научных работ, процитированных в PubMed (база данных медицинских и биологических публикаций), Санкт-Петербург (2012).

Н. Ю. Каткова, Н. А. Марьянова, В. В. Малышев, Вестник Санкт-Петербургской мед. академии им. И. И. Мечникова, № 4, 70 – 72 (2003).

А. Л. Коваленко, И. К. Сосин, Т. В. Дьяченко и др., Успехи геронтологии, № 3, 553 – 559 (2014).

М. Н. Кондрашова, Е. В. Григоренко, А. М. Бабский, В. А. Хазанов, Гомеостазирование физиологических функций на уровне митохондрий. В кн: Молекулярные механизмы клеточного гомеостаза, И. И. Гительзон (ред.), Наука, Новосибирск (1987), сс. 40 – 66.

Г. А. Ливанов, В. Г. Базарова, С. А. Васильев и др., Эксперим. и клин. фармакол., 75(1), 34 – 38 (2012).

Н. К. Мазина, В. П. Сухоруков, Д. В. Попов и др., Вестник Санкт-Петербургской мед. академии им. И. И. Мечникова, № 1, 36 – 43 (2006).

Методические указания «МУ 3.1.2837-11.3.1. Профилактика инфекционных болезней. Эпидемиологический надзор за гепатитом В» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 20.12.2010), Москва (2010).

С. В. Оболенский, Реамберин — новое средство для инфузионной терапии в практике медицины критических состояний, МАПО, Санкт-Петербург (2001).

Ю. П. Орлов, В. Н. Лукач, Г. В. Чекмарев, Вестник хирургии им. И. И. Грекова, № 4, 17 – 24 (2013).

Ю. С. Полушин, Б. Н Шах, В. М. Теплов и др., Вестник хирургии им. И. И. Грекова, № 5, 41 – 45 (2013).

В. Г. Радченко, А. В. Шабров, Е. Н. Зиновьева, Заболевания печени и желчевыводящих путей: руководство для врачей, СпецЛит, Санкт-Петербург (2011), сс. 241 – 269.

В. В. Соколовский, Б. И. Шулутко и др., Клин. медицина, № 10, 55 – 57 (1988).

Т. В. Сологуб, М. Г. Романцов, А. А. Шульдяков и др., Клин. медицина, 88(4), 68 – 70 (2010).

В. В. Стельмах, В. К. Козлов, В. Г. Радченко, А. С. Некрасова, Клин. медицина, 90(6), 66 – 70 (2012).

В. В. Стельмах, В. Г. Радченко, В. К. Козлов, Терапевт. архив, 83(2), 67 – 71 (2011).

Д. С. Суханов, Терапевт. архив, 84(11), 26 – 29 (2012).

Д. С. Суханов, А. Ю. Петров, М. Г. Романцов и др., Фундамент. исслед., № 5, 159 – 169 (2011).

А. Б. Толкач, Бюл. сибирской медицины, № 3, 69 – 76 (2012).

Федеральный закон «О лекарственных средствах» от 22.06.1998 № 86-ФЗ.

В. А. Хазанов, Эксперим. и клин. фармакол., 72(4), 61 – 64 (2009).

В. Г. Черенков, А. Б. Петров, А. А. Шпенкова, Т. М. Васильева, Вопросы онкологии, № 1, 110 – 114 (2012).