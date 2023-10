Резистентость S. epidermidis, выделенных из ран пациентов с гнойной инфекцией костей и суставов, к антибактериальным препаратам

С. А. Божкова, А. Р. Касимова, Р. М. Тихилов и др., Травматол. и ортопед. России, 24(4), 20 – 31 (2018); doi: 10.21823/2311-2905-2018-24-4-20-31

Н. А. Гординская, Е. В. Сабирова, Н. В. Абрамова и др., Вопросы травматол. и ортопед., 1(2), 14 – 17 (2012).

В. В. Гостев, О. С. Калиногорская, А. Н. Круглов, С. В. Сидоренко, Антибиот. и химиотер., 60(9 – 10), 23 – 28 (2015).

И. А. Мамонова, И. В. Бабушкина, Д. М. Пучиньян, Е. В. Гладкова, Фундамент. исслед., № 8 – 1, 19 – 23 (2015).

О. Н. Огиенко, А. П. Бондаренко, О. Е. Троценко, Дальневост. журн. инфекц. патол., 44(44), 99 – 114 (2023).

Е. Д. Савилов, Е. В. Анганова, О. А. Носкова, Acta Biomedica Scientifica, 4(5), 38 – 42 (2019); doi: 10.29413/abs.2019-4.5.6

А. В. Цискарашвили, Р. Э. Меликова, Е. А. Новожилова, Гений ортопедии, 28(2), 179 – 188 (2022); doi: 10.18019/1028-4427-2022-28-2-179-188

И. В. Шипицына, Е. В. Осипова, Гений ортопедии, 28(2), 189 – 193 (2022); doi: 10.18019/1028-4427-2022-28-2-189-193

CLSI. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing; Twenty-second information supplement. CLSI document M100-S22, Wayne P. A., Clinical and Laboratory Standards Institute (2012).

R. Grande, V. Puca, R. Muraro, Expert Opin. Ther. Pat., 30, 897 – 900 (2020); doi: 10.1080/13543776.2020.1830060

H. Koo, R. N. Allan, R. P. Howlin, et al., Nat. Rev. Microbiol., 15(12), 740 – 755 (2017); doi: 10.1038/nrmicro.2017.99

D. Nicolosi, D. Cinà, C. Di Naso, et al., The Open Microbiol. J., 14, 91 – 97 (2020); doi: 10.2174/1874285802014010091

S. Ortega-Peña, R. Franco-Cendejas, A. Aquino-Andrade, et al., Braz. J. Microbiol., 51(2), 601 – 612 (2020); doi: 10.1007/s42770-019-00190-3

V. C. Salqueiro, N. L. Iorio, M. C. Ferreira, et al., BMC Microbiol., 17(1), 15 (2017); doi: 10.1186/s12866-017-0930-9

С. Theil, Т. Schmidt-Braekling, G. Gosheger, et al., J. Bone Jt. Infect., 6(1), 7 (2020); doi: 10.5194/jbji-6-7-2020