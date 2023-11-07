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Анальгетический эффект коменовой кислоты на модели механической гиперальгезии при воспалении

А. Л. Коваленко, А. Ю. Петров, Н. А. Лычева, Г. А. Плиско, Е. Б. Артюшкова, И. И. Бобынцев, А. О. Ворвуль

Аннотация


Исследовали анальгетическую активность коменовой кислоты в тесте механической гиперальгезии при воспалении на крысах. Выявлен анальгетический эффект коменовой кислоты во всех исследуемых дозах: 20, 40 и 60 мг/кг. Было отмечено увеличение болевого порога на 155 % (20 мг/кг), 194 % (40 мг/кг) и 159 % (60 мг/кг) (p < 0,05) по сравнению с контрольной группой.

Ключевые слова


Коменовая кислота, каррагинан, анальгезия, крысы, опиоидоподобные рецепторы

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2023-86-9-16-19

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