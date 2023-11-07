Анальгетический эффект коменовой кислоты на модели механической гиперальгезии при воспалении

А. П. Березовская, Ю. Н. Быков, Сибирский мед. журн., № 4, 13 – 16 (2008).

Инструкция по медицинскому применению препарата Ди-клофенак®.

Е. В. Лопатина, Б. В. Крылов. № RU 2367432 С2 Россия, Бюлл. № 26 (2009).

А. В. Новиков, Н. Н. Яхно, РМЖ, № 7 – 8, 318 – 321 (2001).

В. А. Пеннияйнен, И. Д. Ячнев, А. В. Кипенко и др., Сенсорные системы, 28(4), 90 – 94 (2014).

А. В. Рыбаков, М. Н. Макарова, А. Е. Кухаренко и др., Ведомости Научного центра экспертизы средств медицинского применения, 8(4), 207 – 217 (2018); DOI: 10.30895/1991-2919-2018-8-4-207-217

Е. В. Шекунова, М. А. Ковалева, М. Н. Макарова др., Ведомости Научного центра экспертизы средств мед. применения, 10(1), 19 – 28 (2020); DOI: 10.30895/1991-2919-2020-10-1-19-28

B. V. Krylov, I. V. Rogachevskii, T. N. Shelykh, et al., Frontiers in Pain Science, Volume 1 (2017); DOI: 10.2174/97816080593001170101

V. A. Penniyaynen, V. B. Plakhova, I. V. Rogachevskii, et al., Pathophysiology, 26(3 – 4), 245 – 252 (2019); DOI: 10.1016/j.pathophys.2019.06.003