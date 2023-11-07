Анальгетический эффект коменовой кислоты на модели механической гиперальгезии при воспалении
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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2023-86-9-16-19
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