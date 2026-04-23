Открытый доступ Открытый доступ  Ограниченный доступ Платный доступ или доступ для подписчиков

Особенности радиозащитной эффективности и фармакокинетики цистамина при различных путях введения в эксперименте

Сергей Юрьевич Краев, И. С. Драчев, А. Б. Селезнёв, Д. В. Цой, О. И. Алешина

Аннотация


Исследованы особенности радиозащитной эффективности цистамина при различных путях введения у крыс. Показано, что эндотрахеальное введение цистамина позволяет достичь показателей радиозащитной эффективности, сопоставимых с показателями эффективности при внутрибрюшинном введении. На выбранной модели острого радиационного поражения (7,2 Гр) цистамин при предварительном, за 30 мин, однократном внутрибрюшинном введении в дозе 100 мг/кг вызывал увеличение выживаемости смертельно облученных животных на 58,3 ± 14,2 %, при средней продолжительности жизни выживших крыс 16,4 ± 1,2 сут после облучения, эндотрахеальное введение в дозе 10 мг/кг также обеспечивало 58,3 ± 14,2 % выживаемость, при средней продолжительности жизни крыс 13,6 ± 0,6 сут. Цистамин при этом способе введения в дозе 10 мг/кг не оказывал радиозащитного действия. Рассчитанные фармакокинетические параметры цистамина при внутривенном, внутрибрюшинном и эндотрахеальном путях введения в дозе 10 мг/кг свидетельствуют о схожести процессов распределения и элиминации препарата. Абсолютная биодоступность при эндотрахеальном введении составила 67,8 %. Несмотря на то, что эндотрахеальное введение цистамина крысам в дозе 10 мг/кг сопоставимо по радиозащитной эффективности дозе 100 мг/кг, введенной внутрибрюшинно, расчетные значения фармакокинетических параметров препарата свидетельствуют о необходимости подбора оптимального режима дозирования при данном пути введения.

Ключевые слова


цистамин; меркаптоэтиламин; эндотрахеальное введение; внутрибрюшинное введение; радиозащитный эффект; фармакокинетика; биодоступность; крысы

Полный текст:

PDF

Литература


DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2026-89-3-18-22

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


Bookmark and Share


© Издательский дом «Фолиум», 1993–2026

Наши партнеры:

      

Наши издания:
Подписаться на наши издания Вы можете через  Объединенный каталог «Пресса России»а также на сайтах агентств «УП Урал Пресс», «Ивис», «Прессинформ» и «Профиздат»Адрес pедакции:
Москва, Алтуфьевское ш., 48, корп. 1
Тел.: +7 985 258-13-34
E-mail: ekf@folium.ru