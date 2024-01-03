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Влияние реамберина на параметры нейропсихологического статуса пациентов с органическим расстройством личности и поведения

Н. Г. Браш, Н. В. Симонова

Аннотация


Проведена оценка параметров нейропсихологического статуса у пациентов с органическим расстройством личности и поведения на фоне стандартной терапии и терапии, дополненной реамберином. На I этапе обследованы 80 пациентов с диагнозом «Органическое расстройство личности и поведения», в сравнении со здоровыми добровольцами (n = 20). На II этапе было сформировано 2 контрольных группы пациентов и 2 — основных: в первую контрольную группу (I, n = 20) вошли пациенты с органическим расстройством личности и поведения в связи с травмой головного мозга, получавшие стандартную терапию согласно клиническим рекомендациям, во вторую контрольную группу (III, n = 19) — пациенты с органическим расстройством личности и поведения в связи со смешанными заболеваниями, получавшие стандартную терапию согласно клиническим рекомендациям; в основных группах (II, n = 25; IV, n = 16) комплекс стандартной терапии был дополнен реамберином, который вводили внутривенно капельно. В соответствии с целью исследования определяли параметры нейропсихологического статуса. В общей группе пациентов с органическим расстройством личности и поведения, по сравнению с группой здоровых добровольцев по результатам МоСА-теста зарегистрирована когнитивная дисфункция, снижение эффективности работы в 3 раза, слуховой кратковременной и долговременной памяти на 37 – 43 % и на 20 – 23 % соответственно (p < 0,05). При этом функциональный статус пациентов по шкале Лоутона коррелирует с индексом повседневной бытовой активности Бартел (r = 0,959). Дополнение к стандартной терапии органического расстройства личности и поведения в связи с травмой головного мозга реамберином более выраженно в среднем на 18,5 ± 4,0 % (p < 0,05) нивелирует когнитивную дисфункцию, в сравнении с психопатологией сосудистого генеза, подтверждая антиоксидантный и психокорригирующий эффекты препарата: зарегистрирована положительная динамика показателей по шкале МоСА и мнестических параметров, облегчающая редукцию клинических симптомов заболевания с позитивным влиянием на параметры шкалы GDS и способствующая переходу 40 % пациентов из категории больных с умеренными нарушениями памяти в категории легких и очень легких когнитивных расстройств, по сравнению с пациентами, получавшими стандартную терапию, в среднем на 32,5 ± 5,6 % (p < 0,05). Сделан вывод о необходимости дальнейших исследований препарата с целью анализа клинической эффективности и расширения показаний к назначению реамберина в психиатрии.

Ключевые слова


органическое расстройство личности и поведения; нейропсихологический статус; когнитивная дисфункция; функциональный статус; реамберин

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2023-86-12-21-26

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