Открытый доступ Открытый доступ  Ограниченный доступ Платный доступ или доступ для подписчиков

VI Съезд фармакологов России

Ольга Валерьевна Есипова

Аннотация


20–24 ноября 2023 года состоялся VI Съезд фармакологов России «Смена поколений и сохранение традиций. Новые идеи – новые лекарства».

Полный текст:

PDF


DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2023-86-12-48-48

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


Bookmark and Share


© Издательский дом «Фолиум», 1993–2023

Наши партнеры:

        

Наши издания:
Подписаться на наши издания Вы можете через почтовые каталоги агентства «Роспечать» и Объединенный каталог «Пресса России»а также на сайтах агентств «УП Урал Пресс», «Информнаука», «Прессинформ» и «Профиздат»Адрес pедакции:
Москва, Дмитровское ш., 157, корп. 6
Тел.: +7 499 258-08-28, доб. 18
E-mail: ekf@folium.ru