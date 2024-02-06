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Защитные эффекты реамберина при шумовом воздействии в эксперименте

В. А. Затворницкий, Н. В. Симонова, М. А. Штарберг, Т. А. Терещенко, А. С. Гуляева

Аннотация


Ежедневное в течение 3 недель шумовое воздействие на крыс (шум постоянный, широкополосный с уровнем звукового давления 95 – 105 дБ в течение 1 ч) вызывает снижение физической выносливости животных, стресс-обусловленные изменения в вилочковой железе, надпочечниках, селезенке, слизистой оболочке желудка и накопление продуктов перекисного окисления липидов в крови (на 18 – 47 %, p < 0,05) на фоне снижения активности церулоплазмина (на 26 – 31 %, p < 0,05) и уровня витамина E (на 19 – 26 %, p < 0,05) на 21 день опыта. Введение крысам экстракта элеутерококка (1 мл/кг внутрижелудочно ежедневно в течение 21 дня перед шумовым воздействием) статистически значимо увеличивает физическую выносливость животных (на 24 – 33 %, p < 0,05) и предупреждает развитие стресс-реакции и усиление процессов перекисного окисления липидов к концу 3 недели эксперимента. Введение крысам реамберина (100 мг/кг по сукцинату внутрибрюшинно ежедневно в течение 21 дня перед шумовым воздействием) увеличивает физическую выносливость (на 18 – 22 %, p < 0,05), предупреждает формирование эрозивных дефектов слизистой оболочки желудка к концу эксперимента и повышение коэффициента массы надпочечников (на 25 %), снижение коэффициентов массы вилочковой железы (в 1,5 – 1,8 раза) и селезенки (в 1,8 – 1,9 раза) на фоне уменьшения концентрации диеновых конъюгатов (на 20 – 29 %), гидроперекисей липидов (на 18 – 32 %), малонового диальдегида (на 25 – 35 %) и повышения уровня церулоплазмина (на 36 – 58 %) и витамина E (на 22 – 39 %) (p < 0,05). По актопротекторной и стресс-протекторной активности реамберин не уступает экстракту элеутерококка, по антиоксидантной активности — превосходит фитопрепарат к концу 1 и 2 недель шумового воздействия, в среднем на 21,0 ± 3,6 % (p < 0,05).

Ключевые слова


реамберин; экстракт элеутерококка; шумовое воздействие; физическая выносливость; стресс-протекторное действие; перекисное окисление липидов; антиоксидантная система; крысы

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2024-87-01-25-30

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