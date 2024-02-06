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Влияние фитоэкдистероидов на показатели липидного обмена у крыс и кроликов

В. Н. Сыров, Гульнара Абдуллаевна Шахмурова, Д. М. Саидходжаева

Аннотация


Фитоэкдистероиды — туркестерон и циастерон (выделены из Ajuga turkestanica) при пероральном введении (5 мг/г, однократно) крысам незначительно, а при многократном (в течение 3 мес) применении достоверно снижают содержание общего холестерина в сыворотке крови на 18,9 и 20,4 %, а триглицеридов на 17,8 – 19,4 % (p ≤ 0,05). В условиях эндогенной и тритоновой (тритон WR-1339) гиперлипидемии фитоэкдистероиды оказывают более выраженное гипохолестеринемическое действие (для туркестерона 28,1 – 26,5 %, для циастерона 37,2 – 41,2 %, p ≤ 0,05) и гипотриглицеридемическое действие (соответственно 19,5 – 30,2 % и 22,0 – 50,9 %, p ≤ 0,05). По эффективности циастерон не уступает клофибрату. Туркестерон и циастерон при введении кроликам с атеросклерозом снижают уровень холестерина в сыворотке крови на 40,5 – 60,3 %, в аорте — на 50,3 – 71,6 % и в печени — на 30,9 – 64,5 % (p ≤ 0,05). Уровень триглицеридов снижается в сыворотке крови на 41,0 – 54,2 %, а в печени — на 35,4 – 63,8 % (p ≤ 0,05). Холестериновый индекс атерогенности уменьшается на 49,7 – 69,3 % (p ≤ 0,05). Действие циастерона было более выраженным, чем действие туркестерона.

Ключевые слова


фитоэкдистероиды; туркестерон; циастерон; нарушения липидного обмена; гипохолестринемическое и гипотриглицеридемическое действие; крысы; кролики

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2024-87-01-17-20

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