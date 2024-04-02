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Способ снижения риска распространения карбапенемрезистентных штаммов микроорганизмов в медицинском учреждении

Шушаник Леваевна Восканян, Сергей Константинович Яровой, Елена Николаевна Карева

Аннотация


Больничная среда представляет собой искусственно созданную экосистему, в которой развитие устойчивости микроорганизмов к противомикробным лекарственным средствам остается одной из наиболее важных задач во всем мире. Одним из основных путей снижения доли карбапенемрезистентных штаммов грамотрицательных микроорганизмов в медицинских организациях является ограничение применения карбапенемов. Несмотря на очевидность данного подхода, при его реализации на практике возникает ряд вопросов, который пока не нашел достаточного освещения в научной литературе. Нами проведено эпидемиологическое ретроспективное исследование, основанное на анализе медицинской документации 6208 пациентов, проходивших стационарное лечение в январе — августе 2023 г. Целью исследования является определение пороговых значений потребления меропенема и имипенем/циластатина, при достижении которых возрастает вероятность распространения карбапенемрезистентных штаммов микроорганизмов. Частота выделения карбапенемрезистентных изолятов колебалась в пределах 0,02 – 0,4 % от общего числа выделенных штаммов. Установлено, что наибольший объём потребления карбапенемов был зарегистрирован в отделении пульмонологии (DDD/100 койко-дней = 223,6), где проводится длительное лечение пациентов с муковисцидозом. Значительно меньший уровень потребления карбапенемов был зафиксирован в реанимационных отделениях неврологического (DDD/100 койко-дней = 13,8) и кардиологического (DDD/100 койкод-ней = 11) профилей. Результаты пилотного исследования показали отсутствие переходной зоны между подразделениями с низкими (2 – 3 % от общего числа выделенных штаммов) и высокими (>20 %) частотами выявления таких микроорганизмов. Рост резистентности происходит не постепенно, а имеет скачкообразный характер после достижения предельного порога, составляющего 5,9 – 6,0 суточных доз на 100 пациенто-дней. Дальнейший рост потребления карбапенемов (вплоть до 223 суточных доз на 100 койко-дней) сопряжен с ростом частоты выделения карбапенемрезистентных штаммов до 30 %. Для снижения риска распространения карбапенемрезистентных штаммов микроорганизмов в медицинском учреждении следует ориентироваться на выявленное пороговое значение.

Ключевые слова


резистентность бактериальных патогенов; карбапенем-устойчивые штаммы; группа ESKAPE-инфекции; инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи; профилактика

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2024-87-3-32-37

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