Влияние современных антидиабетических лекарственных средств на метаболические и функциональные нарушения у больных сахарным диабетом 2 типа

Сергей Гаврилович Дзугкоев, Фира Соломоновна Дзугкоева, Анна Елизбаровна Хубулова, Ольга Ивановна Маргиева

Аннотация