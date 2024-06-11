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Экспериментальная фармакокинетика нового противосудорожного средства ГИЖ-290

Александр Алексеевич Литвин, Геннадий Борисович Колыванов, Дмитрий Александрович Дворянинов, Оксана Юрьевна Кравцова, Оксана Геннадьевна Грибакина, Владимир Павлович Жердев

Аннотация


ГИЖ-290 — новое производное 4-фенилпирролидона, обладающее противосудорожной активностью. Изучена фармакокинетика соединения ГИЖ-290 после однократных внутривенного и внутрижелудочного введения крысам в дозах 20 и 40 мг/кг соответственно. Выявлено, что абсолютная биодоступность ГИЖ-290 составляет 51,0 %, что указывает на перспективность создания его лекарственной формы для приема внутрь.

Ключевые слова


ГИЖ-290; противосудорожное средство; высокоэффективная жидкостная хроматография — тандемная масс-спектрометрия (ВЭЖХ-МС/МС); доклиническая фармакокинетика; абсолютная биодоступность

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2024-87-5-24-26

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