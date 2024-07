Эффективность нимодипина при сочетанной цереброваскулярной патологии

А. В. Гнездилова, Т. С. Ганьшина, Е. В. Курза и др., Эксперим. и клин. фармакол., 85(8), 3 – 7 (2022); doi: 10.30906/0869-2092-2022-85-8-3-7

Г. А. Ким, Т. С. Ганьшина, Е. В. Васильева и др., Эксперим. и клин. фармакол., 80(5), 7 – 10 (2017).

И. Н. Курдюмов, Т. С. Ганьшина, Д. В. Масленников и др., Эксперим. и клин. фармакол., 82(2), 3 – 6 (2019); doi: 10.30906/0869-2092-2019-82-2-3-6

А. Н. Макаренко, Н. С. Косицын, Н. В. Пасикова, М. М. Свинов, Ж. высшей нервн. деятельн., 52(6), 765 – 768 (2002).

Н. Р. Мирзоян, Т. С. Ганьшина, И. Н. Курдюмов, Р. С. Беро, Эксперим. и клин. фармакол., 71(2), 17 – 20 (2008).

Р. С. Мирзоян, Т. С. Ганьшина, Фармакология цереброваскулярных заболеваний и мигрени (сходство и различия), Издательский дом «Третьяковъ», Москва (2022); ISBN 978-5-6046890-0-4

Р. С. Мирзоян, Т. С. Ганьшина, А. В. Гнездилова и др., Эксперим. и клин. фармакол., 86(5), 3 – 10 (2023); doi: 10.30906/0869-2092-2023-86-5-3-10

Р. С. Мирзоян, Т. С. Ганьшина, А. В. Гнездилова и др., Эксперим. и клин. фармакол., 86(7), 8 – 12 (2023); doi: 10.30906/0869-2092-2023-86-7-8-12

Р. С. Мирзоян, Т. С. Ганьшина, Н. А. Хайлов и др., Эксперим. и клин. фармакол., 77(3), 3 – 8 (2014).

Р. С. Мирзоян, М. Б. Плотников, Т. С. Ганьшина и др., Методические рекомендации по доклиническому изучению лекарственных средств для лечения нарушений мозгового кровообращения и мигрени, в кн.: Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств, А. Н. Миронов (ред.), Часть первая, Гриф и К, Москва (2012), сс. 480 – 487.

З. А. Суслина, М. М. Танашян, В. Г. Ионова, Ишемический инсульт: кровь, сосудистая стенка, антитромботическая терапия, Медицинская книга, Москва (2005).

Д. Р. Хасанова, М. Н. Калинин, М. М. Ибатуллин, И. Ш. Рахимов, Анналы клин. и эксперим. неврол., 13(2), 47 – 59 (2019); doi: 10.25692/acen.2019.2.6

G. Aggarwal, S. H. Patlolla, S. Aggarwal, et al., J. Am. Heart Assoc., 10(2), e017693 (2021); doi: 10.1161/jaha.120.017693

J. Anthofer, S. Bele, C. Wendl, et al., J. Clin. Neurosci., 96, 163 – 171 (2022); doi: 10.1016/j.jocn.2021.10.028

A. P. Carlson, D. Hänggi, R. L. Macdonald, C. W. Shuttleworth, Curr. Neuropharmacol., 18(1), 65 – 82 (2020); doi: 10.2174/1570159X17666190927113021

F. Geraldini, A. De Cassai, P. Diana, et al., Neurocrit. Care, 36(3), 1071 – 1079 (2022); doi: 10.1007/s12028-022-01493-4

G. Hao, G. Chu, P. Pan, et al., Front. Neurol., 13, 982498 (2022); doi: 10.3389/fneur.2022.982498

S. Kecskés, Á. Menyhárt, F. Bari, E. Farkas, Front. Aging Neurosci., 15, 1175281 (2023); doi: 10.3389/fnagi.2023.1175281

S. H. Patlolla, P. R. Sundaragiri, W. Cheungpasitporn, et al., J. Clin. Med., 9(9), 2717 (2020); doi: 10.3390/jcm9092717

R. Rossi, A. Douglas, S. M. Gil, et al., Front. Neurol., 13, 1067215 (2023); doi: 10.3389/fneur.2022.1067215

J. S. Saczynski, F. A. Spencer, J. M. Gore, et al., Arch. Intern. Med., 168(19), 2104 – 2110 (2008).

K. S. Smetana, P. L. Buschur, J. Owusu-Guha, C. C. May, Crit. Care Nurs. Q., 43(2), 138 – 156 (2020); doi: 10.1097/cnq.0000000000000299

Y. H. Tai, C. C. Chang, C. C. Yeh, et al., Clin. Epidemiol., 12, 1235 – 1244 (2020); doi: 10.2147/CLEP. S261179

J. Wang, Ch. Yang, H. Wang, et al., Front. Aging Neurosci., 12, 862020 (2020); doi: 10.3389/fnagi.2020.00086

R. Zhang, F. Jin, L. Zheng, et al., J. Inflamm. Res., 15, 6073 – 6085 (2022); doi: 10.2147/jir.S381036