Рациональная терапия сердечной недостаточности как этап подготовки к хирургическому лечению осложнений острого инфаркта миокарда
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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2024-87-8-3-6
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