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Выдающиеся представители научной школы академика В. В. Закусова: член-корреспондент РАМН Борис Иванович Любимов (1930 – 1999)
Аннотация
Представлены биографические данные и сведения о научной деятельности выдающегося фармаколога и токсиколога, члена-корреспондента РАМН, доктора медицинских наук, профессора Бориса Ивановича Любимова. Проанализированы основные направления его научных интересов. Рассмотрены главные опубликованные труды, представленные главами в руководствах, оригинальными научными статьями. Оценен вклад Б. И. Любимова в отечественную фармакологию и лекарственную токсикологию.
Ключевые слова
Борис Иванович Любимов; фармакология; токсикология лекарственных средств; научная школа академика В. В. Закусова; история медицины
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Литература
Б. И. Любимов, Дис. канд. мед. наук., Москва (1957).
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Московская энциклопедия, Том 1, Лица Москвы, Кн. 6: А-Я. Дополнения, Москва (2014).
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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2024-87-7-35-38
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