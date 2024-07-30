Выдающиеся представители научной школы академика В. В. Закусова: член-корреспондент РАМН Борис Иванович Любимов (1930 – 1999)

Сергей Евгеньевич Миронов, Николай Николаевич Крылов, Владимир Петрович Фисенко

Аннотация

Представлены биографические данные и сведения о научной деятельности выдающегося фармаколога и токсиколога, члена-корреспондента РАМН, доктора медицинских наук, профессора Бориса Ивановича Любимова. Проанализированы основные направления его научных интересов. Рассмотрены главные опубликованные труды, представленные главами в руководствах, оригинальными научными статьями. Оценен вклад Б. И. Любимова в отечественную фармакологию и лекарственную токсикологию.