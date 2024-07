Изучение эффектов баклофена на экспериментальных моделях обсессивно-компульсивного расстройства

M. T. Abellán, A. Adell, M. A. Honrubia, et al., Neuroreport, 11(5), 941 – 945 (2000); doi: 10.1097/00001756-200004070-00009

P. Alonso, C. López-Solà, E. Real, et al., Neuropsychiatr. Dis. Treat., 11, 1939 – 1955 (2015); doi: 10.2147/NDT.S62785

M. Angoa-Pérez, M. J. Kane, D. I. Briggs, et al., J. Vis. Exp., 82, 50978 (2013); doi: 10.3791/50978

D. Benke, K. Zemoura, P. J. Maier, World J. Biol. Chem., 3(4), 61 – 72 (2012); doi: 10.4331/wjbc.v3.i4.61

M. Biria, P. Banca, M. P. Healy, et al., Nat. Commun., 14(1), 3324 (2023); doi: 10.1038/s41467-023-38695-z

L. A. Bruins Slot, L. Bardin, A. L. Auclair, et al., Behav. Pharmacol., 19(2), 145 – 152, 1(2008); doi: 10.1097/FBP.0b013e3282f62cb2

L. N. Cornelisse, J. E. Van der Harst, J. C. Lodder, et al., J. Neurophysiol., 98(1), 196 – 204 (2007); doi: 10.1152/jn.00109.2007

N. Egashira, M. Abe, A. Shirakawa, et al., Psychopharmacology (Berl.), 226(2), 295 – 305 (2013); doi: 10.1007/s00213-012-2904-9

J. Frey, I. A. Malaty, Curr. Neurol. Neurosci. Rep., 22(2), 123 – 142 (2022); doi: 10.1007/s11910-022-01177-8

A. Guyon, A. Kussrow, I. R. Olmsted, et al., J. Neurosci., 33(28), 11643 – 11654 (2013); doi: 10.1523/JNEUROSCI.6070-11.2013

S. Heinisch, L. G. Kirby, Neuropharmacology, 58(2), 501 – 514 (2010); doi: 10.1016/j.neuropharm.2009.08.022

V. Jakkamsetti, W. Scudder, G. Kathote, et al., Sci. Rep., 11(1), 14405 (2021); doi: 10.1038/s41598-021-93944-9

N. V. Kudryashov, A. V. Volkova, A. A. Shimshirt, et al., Bull. Exp. Biol. Med., 175(1), 41 – 44 (2023); doi: 10.1007/s10517-023-05807-0

X. Li, V. B. Risbrough, C. Cates-Gatto, et al., Neuropharmacology, 70, 156 – 167 (2013); doi: 10.1016/j.neuropharm.2013.01.018

A. J. Russo, S. C. Pietsch, Biomark. Insights, 8, 107 – 114 (2013); doi: 10.4137/BMI.S11931

H. B. Simpson, D. C. Shungu, J. Bender Jr., et al., Neuropsychopharmacology, 37(12), 2684 – 2692 (2012); doi: 10.1038/npp.2012.132

D. J. Stein, D. L. C. Costa, C. Lochner, et al., Nat. Rev. Dis. Primers, 5(1), 52 (2019); doi: 10.1038/s41572-019-0102-3

A. Takahashi, A. Shimamoto, C. O. Boyson, et al., J. Neurosci., 30(35), 11771 – 11780 (2010); doi: 10.1523/JNEUROSCI.1814-10.2010

G. Zai, P. Arnold, E. Burroughs, et al., Am. J. Med. Genet. B. Neuropsychiatr. Genet., 134B(1), 25 – 29 (2005); doi: 10.1002/ajmg.b.30152