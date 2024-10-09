К 100-летию академика АМН СССР Артура Викторовича Вальдмана

Академик АМН СССР Артур Викторович Вальдман: к 90-летию со дня рождения, Э. Э. Звартау, Н. Г. Незнанов, С. Б. Середенин (ред.), Издательство СПбГМУ, Санкт-Петербург (2014).

А. В. Вальдман, Нейрофармакология наркотических анальгетиков, Медицина, Ленинград (1972).

А. В. Вальдман, Нейрофармакология центральной регуляции сосудистого тонуса, Медицина, Ленинград (1976).

А. В. Вальдман, Ю. Д. Игнатов, Центральные механизмы боли, Наука, Ленинград (1976).

А. В. Вальдман, Э. Э. Звартау, М. М. Козловская, Психофармакология эмоций, Медицина, Москва (1976).

А. В. Вальдман, В. А. Алмазов, В. А. Цырлин, Клиническая нейрофармакология гипотензивных средств, Медицина, Москва (1978).

А. В. Вальдман, М. М. Козловская, О. С. Медведев, Фармакологическая регуляция эмоционального стресса, Медицина, Москва (1979).

А. В. Вальдман, В. П. Пошивалов, Фармакологическая регуляция внутривидового поведения, Медицина, Ленинград (1984).

А. В. Вальдман, Э. А. Бабаян, Э. Э. Звартау, Психофармакологические и медико-правовые аспекты токсикоманий, Медицина, Москва (1988).

А. В. Вальдман, В. А. Алмазов, В. А. Цырлин, Барорецепторные рефлексы, Наука, Ленинград (1988).