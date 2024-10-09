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Представители научной школы В. В. Закусова: академик РАН Д. А. Харкевич и член-корреспондент РАН К. С. Раевский в 1 ММИ им. И. М. Сеченова (1957 – 1964)

Сергей Евгеньевич Миронов, Владимир Петрович Фисенко, Николай Николаевич Крылов, Александр Анатольевич Горбунов

Аннотация

Изложены сведения о научной школе академика АМН СССР Василия Васильевича Закусова. Рассмотрен начальный этап московского периода деятельности В. В. Закусова. Возглавляя Научно-исследовательский институт фармакологии и химиотерапии АМН СССР с 1954 года, В. В. Закусов, параллельно, на протяжении 7 лет (1957 – 1964), заведовал кафедрой фармакологии лечебного факультета 1 Московского медицинского института им. И. М. Сеченова. Этот период характеризовался творческим подъемом деятельности созданной им научной школы фармакологов. На кафедре фармакологии в то время начинали работать такие выдающиеся представители школы, как Дмитрий Александрович Харкевич, Кирилл Сергеевич Раевский и др. Представлены их основные труды и научные достижения указанного периода.



Ключевые слова

научная школа академика В. В. Закусова; Дмитрий Александрович Харкевич; Кирилл Сергеевич Раевский; история медицины; 1 ММИ им. И. М. Сеченова



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Литература

В. С. Кудрин, В. Б. Наркевич, Г. И. Ковалев, Нейрохимия, 39(4), 1 – 5 (2022). С. Е. Миронов, Н. Н. Крылов, Научные школы как основа развития науки. Сборник научных трудов международной научно-практической конференции, посвященной 300-летию РАН, 166 – 171 (2024). С. Е. Миронов, Н. Н. Крылов, В. П. Фисенко, Эксперим. и клин. фармакол., 87(7), 35 – 38 (2024). К. С. Раевский, Дис. канд. мед. наук, Москва (1960). В. П. Фисенко, Эксперим. и клин. фармакол., 80(9), 3 – 8 (2017). В. Фисенко, Н. Бондарчук, Врач, 12, 2 – 7 (2008). В. П. Фисенко, Н. Г. Бондарчук, Мед. технологии. Оценка и выбор, 2(24), 88 – 96 (2016). В. П. Фисенко, Н. Г. Бондарчук, Мед. технологии. Оценка и выбор, 2, 33 – 41 (2016). Д. А. Харкевич, Бюл. эксперим. биол. и мед., № 12, 70 – 76 (1957). Д. А. Харкевич, Бюл. эксперим. биол. и мед., № 3, 61 – 64 (1960). Д. А. Харкевич, М. И. Тищенко, Бюл. эксперим. биол. и мед., № 10, 72 – 77 (1957). Д. А. Харкевич, Дис. докт. мед. наук, Москва (1960). Д. А. Харкевич, Фармакол. и токсикол., № 3, 3 – 9 (1957). Д. А. Харкевич, Фармакол. и токсикол., № 3, 12 – 17 (1958). Д. А. Харкевич, Фармакол. и токсикол., № 6, 28 – 30 (1958). Д. А. Харкевич, Эксперим. и клин. фармакол., 66(2), 3 – 5 (2003).



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