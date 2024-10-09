Представители научной школы В. В. Закусова: академик РАН Д. А. Харкевич и член-корреспондент РАН К. С. Раевский в 1 ММИ им. И. М. Сеченова (1957 – 1964)
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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2024-87-9-35-39
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