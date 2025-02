Сопоставление in silico и in vivo результатов исследования эмбриотоксического и тератогенного эффектов оригинальных 3-циано-1,4-дигидропиридинов, производных цианотиоацетамида

Александр Владимирович Бочев, Елена Юрьевна Бибик, Сергей Геннадиевич Кривоколыско

Аннотация

Одной из актуальных проблем современной фармакологии является влияние лекарственных средств на эмбрион и плод в период беременности. В ходе эксперимента реализовано сравнительное исследование токсического действия на плод новых соединений 3-циано-1,4-дигидропиридинов, производных цианотиоацетамида, in silico и in vivo. Реализован компьютерный скрининг токсичности изучаемых гетероциклических соединений с использованием онлайн-ресурса ProTox 3.0 — Prediction of toxicity of chemicals. Исследование эмбриотоксического и тератогенного эффектов осуществлялось на 5 группах крыс-самок по 16 особей в каждой, путем воздействия веществ в течение всего срока беременности в 10-кратной разовой дозе 50 мг/кг. Препаратом сравнения был выбран циклофосфамид, известный своими тератогенными свойствами. В результате экспериментов, выполненных на самках белых крыс в период беременности, не было установлено достоверного влияния на имплантацию и эмбриогенез изучаемых фармакологических веществ. Изучаемые соединения 3-циано-1,4-дигидропиридинов, производные цианотиоацетамида, с лабораторными шифрами mar-137, mar-003 и mar-021 при ежедневном внутрижелудочном применении в дозе 50 мг/кг не обладают эмбриотоксическим и тератогенным эффектами.