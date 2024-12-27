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Лечение первично-множественных злокачественных опухолей: муцинозной аденокарциномы яичников и аденокарциномы головки поджелудочной железы (клиническое наблюдение)

Оксана Сергеевна Скокова, Н. А. Малицкий, А. И. Чехова, Г. П. Канкалов, С. М. Давыдова, К. Г. Овчаренко, М. И. Оголь, А. А. Гулян, К. А. Бочка

Аннотация


В 1947 г. Н. Н. Петров сформулировал определение первично-множественных злокачественных опухолей (ПМЗО), которые по сей день представляют собой малоизученную проблему в современной онкологии. Одним из основных критериев ПМЗО является установление их первичности, что подразумевает под собой исключение гематогенного, лимфогенного метастазирования, а также контактного распространения опухолевого процесса. В последние годы отмечено увеличение частоты множественных новообразований. В данной статье представлено клиническое наблюдение лечения первично-множественных злокачественных метахронных опухолей: муцинозной аденокарциномы яичников и аденокарциномы головки поджелудочной железы спустя 12 мес после лечения первой опухоли.

Ключевые слова


муцинозная аденокарцинома яичника; аденокарцинома поджелудочной железы; первично-множественные злокачественные опухоли

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2024-87-12-24-28

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