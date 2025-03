Современные представления о принципах терапии острых отравлений этанолом, основанные на нейромедиаторных и метаболических изменениях, вызываемых хронической алкогольной интоксикацией

С. В. Лелевич, В. В. Лелевич, Е. М. Дорошенко, Нейрохимия, 27(2), 159 – 163 (2010).

И. А. Шикалова, А. Н. Лодягин, В. Г. Антонов и др., Журн. им. Н. В. Склифосовского «Неотложная медицинская помощь», 11(3), 444 – 456 (2022); doi: 10.23934/2223-9022- 2022-11-3-444-456

D. N. Ali, H. M. Ali, M. R. Lopez, et al., Cells, 13(4), 318 (2024); doi: 10.3390/cells13040318

S. Amjad, S. Nisar, A. Bhat, et al., Mol. Metab., 49, 101195 (2021); doi: 10.1016/j.molmet.2021.101195

T. Arzua, Y. Yan, X. Liu, et al., Transl. Psychiatry, 14, 51 (2024); doi: 10.1038/s41398-024-02748-8

A. Bhandari, A. Seguin, A. Rothenfluh, Int. J. Mol. Sci., 25(13), 6838 (2024); doi: 10.3390/ijms25136838

A. Birková, B. Hubková, B. Čižmárová, B. Bolerázska, Int. J. Mol. Sci., 22(18), 9686 (2021); doi: 10.3390/ijms22189686

D. F. Brockway, N. A. Crowley, Alcohol, 121, 103 – 114 (2024); doi: 10.1016/j.alcohol.2024.07.007

V. N. Bruns, E. H. Tressler, L. F. Vendruscolo, et al., Pharmacol. Res., 207, 107312 (2024); doi: 10.1016/j.phrs.2024.107312

C. Chang, K. Wu, Ch. Lin, J. Biomed. Sci., 28, 70 – 78 (2021); doi: 10.1186/s12929-021-00766-y

М. Choi, М. Schneeberger, Cell Metab., 35(3), 429 – 437.e5 (2023); doi: 10.1016/j.cmet.2023.02.005

S. Crunkhorn, Nat. Rev. Drug Discov., 22(11), 873 (2023); doi: 10.1038/d41573-023-00162-1

L. Curti, B. Rizzi, F. Mottarlini, et al., Prog. Neuropsychopharmacol. Biol. Psychiatry, 136, 111174 (2024); doi: 10.1016/j.pnpbp.2024.111174

R. N. Dharavath, C. Pina-Leblanc, V. M. Tang, et al., Front. Neural Circuits, 17, 1218737 (2023); doi: 10.3389/fncir. 2023.1218737

X. Ge, X. Xu, Q. Cai, et al., Small Methods, 8(1), e2301117 (2024); doi: 10.1002/smtd.202301117

T. Grant, G. Navarro, M. Lahesmaa, Cell Metab., 32(1), 56 – 70 (2020); doi: 10.1016/j.cmet.2020.06.006

N. Heidari, A. Hajikarim-Hamedani, A. Heidari, et al., Alcohol, 117, 27 – 41 (2024); doi: 10.1016/j.alcohol.2024.03.008

E. Jerlhag, Front. Pharmacol., 14, 1063033 (2023); doi: 10.3389/fphar.2023.1063033

X. Ji-Yu, L. Rui-Hua, Y. Wei, et al., Psychoradiology, 2(4), 146 – 155 (2022); doi: 10.1093/psyrad/kkac018

S. B. Jun, S. R. Ikeda, J. E. Sung, D. M. Lovinger, Neuropharmacology, 184, 108415 (2021); doi: 10.1016/j.neuropharm.2020.108415

D. M. Khan, N. Kamel, M. Muzaimi, et al., Brain Connect., 11, 12 – 29 (2021); doi: 10.1089/brain.2019.0721

M. K. Klausen, M. Thomsen, G. Wortwein, A. Fink-Jensen, Br. J. Pharmacol., 179(4), 625 – 641 (2022); doi: 10.1111/bph.15677

G. F. Koob, I. M. Colrain, Neuropsychopharmacology, 45(1), 141 – 165 (2020); doi: 10.1038/s41386-019-0446-0

K. Kristal, В. Tabakoff, Ethanol abuse, dependence, and withdrawal: neurobiology and clinical inplications, 6th ed., Publ. Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia (2022).

G. Kubiak-Tomaszewska, P. Tomaszewski, J. Pachecka, et al., Xenobiotica, 50(10), 1180 – 1201 (2020); doi: 10.1080/00498254.2020.1761571

K. Kurihara, H. Shinzato, Y. Takaesu, T. Kondo, Neuropsychopharmacol. Rep., 44(2), 381 – 388 (2024); doi: 10.1002/npr2.12429

A. H. Lékó, L. A. Ray, L. Leggio, Alcohol Clin. Exp. Res. (Hoboken), 47(5), 843 – 847 (2023); do: 10.1111/acer.15049

W. B. Logge, K. C. Morley, P. S. Haber, Curr. Top. Behav. Neurosci., 52, 195 – 212 (2022); doi: 10.1007/7854_2020_182

Z. Lyu, Z. G. Gong, M. X. Huang, et al., FEBS Open Bio, 14(9), 1540 – 1558 (2024); doi: 10.1002/2211-5463.13865

N. Maleki, K. S. Sawyer, S. Levy, et al., Brain Commun., 4(6), fcac290 (2022); doi: 10.1093/braincomms/fcac290

S. Martinelli, A. Mazzotta, M. Longaroni, et al., Drug Alcohol Depend., 264, 112424 (2024); doi: 10.1016/j.drugalcdep.2024.112424

R. G. Mira, M. Lira, C. Tapia-Rojas, et al., Front. Behav. Neurosci., 13, 288 (2020); doi: 10.3389/fnbeh.2019.00288

A. Mirijello, L. Sestito, M. Antonelli, et al., Eur. J. Intern. Med., 108, 1 – 8 (2023); doi: 10.1016/j.ejim.2022.08.013

M. Nakashima, N. Suga, S. Yoshikawa, et al., Genes (Basel), 15(4), 431 (2024); doi: 10.3390/genes15040431

B. G. Oberlin, Y. I. Shen, D. A. Kareken, Neurotherapeutics, 17, 70 – 86 (2020); doi: 10.1007/s13311-019-00817-1

Y. Ohi, Y. Asai, D. Kodama, J. Pharmacol. Sci., 150(4), 244 – 250 (2022); doi: 10.1016/j.jphs.2022.09.008

S. C. Pandey, J. P. Bohnsack, Cell Metab., 31(2), 213 – 214 (2020); doi: 10.1016/j.cmet.2020.01.008

A. D. Petelska, M. Szeremeta, J. Kotyńska, et al., Membranes (Basel), 11(3), 189 (2021); doi: 10.3390/membranes11030189

B. G. Pinheiro, D. A. Luz, S. C. Cartágenes, et al., Pharmaceuticals (Basel), 15(11), 1323 (2022); doi: 10.3390/ph15111323

D. Popova, J. Sun, H. M. Chow, et al., Alcohol. Clin. Exp. Res. (Hoboken), 48(3), 450 – 458 (2024); doi: 10.1111/acer.15266

B. S. Purnell, S. Thompson, T. Bowman, et al., Neuropharmacology, 222, 109296 (2023); doi: 10.1016/j.neuropharm.2022.109296

R. Rideaux, S. Erhart, I. Words, Neuroimage, 257, 119273 (2022); doi: 10.1016/j.neuroimage.2022.119273

A. G. Salinas, Y. Mateo, V. C. C. Carlson, et al., Neuropsychopharmacol., 46, 1432 – 1441 (2021); doi: 10.1038/s41386-020-00938-8

C. Spindler, S. Trautmann, N. Alexander, et al., Sci. Rep., 11, 5238 (2021); doi: 10.1038/s41598-021-84804-7

M. Subhani, A. Dhanda, J. A. King, et al., EClinicalMedicine, 78, 102920 (2024); doi: 10.1016/j.eclinm.2024.102920

C. Sun, H. Zhu, S. Clark, et al., Nature, 622(7981), 195 – 201 (2023); doi: 10.1038/s41586-023-06556-w

A. Topiwala, K. P. Ebmeier, T. Maullin-Sapey, et al., Neuroimage Clin, 35, 103066 (2022); doi: 10.1016/j.nicl.2022.103066

A. A. Vena, S. L. Zandy, R. U. Cofresí, et al., Pharmacol. Ther., 212, 107573 (2020); doi: 10.1016/j.pharmthera.2020.107573

R. Visontay, R. T. Rao, L. Mewton, Curr. Opin. Psychiatry, 34(2), 165 – 170 (2021); doi: 10.1097/YCO.0000000000000679

C. E. Wiers, L. F. Vendruscolo, J. W. Van Der Veen, et al., Sci. Adv., 7(15), eabf6780 (2021); doi: 10.1126/sciadv.abf6780

G. W. Wigger, T. C. Bouton, K. R. Jacobson, et al., Front. Immunol., 13, 864817 (2022); doi: 10.3389/fimmu.2022.864817

D. F. Wilson, F. M. Matschinsky, Med. Hypotheses, 140, 109638 (2020); doi: 10.1016/j.mehy.2020.109638

I. K. Wium-Andersen, M. K. Wium-Andersen, A. Fink-Jensen, et al., Basic Clin. Pharmacol. Toxicol., 131(5), 372 – 379 (2022); doi: 10.1111/bcpt.13776

World Drug Report 2023. Office des Nations unies contre la drogue et le crime, 2023. WHO (2023).

D. Wu, M. Cheng, X. Yi, et al., Foods, 13(10), 1431 (2024); doi: 10.3390/foods13101431

W. Yang, R. Singla, O. Maheshwari, et al., Biomedicines, 10(5), 1192 (2022); doi: 10.3390/biomedicines10051192

Y. Yu, S. Guan, M. Feng, et al., Foods, 12(6), 1183 (2023); doi: 10.3390/foods12061183.

B.-Q. Zhang, T. Zhou, Y.-T. Jiang, et al., Stress Brain, 2, 39 – 45 (2022); doi: 10.26599/SAB.2022.9060011

K. Zheng, J. Yu, Z. Chen, et al., EBioMedicine, 50, 224 – 237 (2019); doi: 10.1016/j.ebiom.2019.11.011