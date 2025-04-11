Открытый доступ Открытый доступ  Ограниченный доступ Платный доступ или доступ для подписчиков

Клиническая эффективность ремаксола для профилактики гепатотоксических осложнений противотуберкулезной химиотерапии

А. И. Горошко, А. И. Щелкунов, Н. В. Симонова

Аннотация


Проведена оценка клинической эффективности ремаксола в сравнении с адеметионином, используемых для профилактики гепатотоксических осложнений противотуберкулезной химиотерапии. Пациенты с туберкулезом легких были рандомизированы на 3 группы и дополнительно с 1 дня проведения противотуберкулезной химиотерапии ежедневно в течение 10 дней внутривенно капельно получали: 1 группа (контрольная, n = 22) — раствор 5 % глюкозы 400 мл в день; 2 группа (основная группа 1, n = 21) — раствор адеметионина 400 мг в день; 3 группа (основная группа 2, n = 22) — ремаксол (инозин + меглюмин + метионин + никотинамид + янтарная кислота) 400 мл в день. Применение ремаксола у пациентов с туберкулезом легких на фоне специфической химиотерапии способствовало снижению относительно контроля концентрации общего и прямого билирубина (на 36,7 и 35,0 % соответственно), аланин- и аспартатаминотрансфераз (в 3,5 и 1,9 раза соответственно), щелочной фосфатазы (на 38,1 %) при уменьшении содержания продуктов перекисного окисления липидов (на 14,5 – 16,0 %) и повышении активности антиоксидантных компонентов (на 18,0 – 34,1 %) на 11 день лекарственного лечения (p ≤ 0,05). Дополнение противотуберкулезной химиотерапии адеметионином способствовало предупреждению увеличения концентрации маркеров повреждения печени относительно пациентов контрольной группы на 11 день терапии (общий билирубин — на 34,2 %, прямой — на 32,5 %, щелочная фосфатаза — на 37,3 %, аланин- и аспартатаминотрансферазы — в 3,2 и 1,8 раза соответственно, р ≤ 0,05), практически не влияя при этом на антиоксидантный статус пациентов. Высказано предположение о том, что ремаксол, в отличие от адеметионина, позволяет повысить устойчивость печени к повреждающему действию противотуберкулезных лекарственных средств за счет антиоксидантного действия.

Ключевые слова


ремаксол; адеметионин; туберкулез легких; противотуберкулезные лекарственные средства; маркеры лекарственного повреждения печени; антиоксидантный статус; пациенты

Полный текст:

PDF

Литература


Г. С. Баласанянц, Туберкулез и болезни легких, № 8, 48 – 52 (2015).

Э. В. Бирон, М. В. Калинина, Фарматека, № 4, 84 – 92 (2013).

Д. А. Бондаренко, Д. В. Смирнов, Н. В. Симонова и др., Онкология. Журн. им. П. А. Герцена, 9(6), 39 – 44 (2020); doi: 10.17116/onkolog20200906139

И. А. Волчегорский, П. Н. Новоселов, Э. В. Ушкарева, Эксперим. и клин. фармакол., 79(8), 33 – 37 (2016).

В. А. Доровских, О. Н. Ли, Н. В. Симонова и др., Якутский мед. журн., 52(4), 21 – 24 (2015).

А. Б. Зборовский, И. Н. Тюренков, Ю. Б. Белоусов, Неблагоприятные побочные эффекты лекарственных средств, Москва (2008).

М. Б. Иванов, Е. Б. Шустов, В. Л. Рейнюк и др., Вестн. образов. и разв. науки Рос. акад. естеств. наук, 24(3), 72 – 86 (2020); doi: 10.26163/RAEN. 2020.78.49.010

Д. А. Иванова, С. Е. Борисов, А. М. Рыжов, Туберкулез и бол. легких, № 12, 15 – 22 (2012).

А. А. Исентаев, А. Р. Бакиева, Бюл. мед. Интерн.-конф., 12(4), 100 – 102 (2022).

Р. Ж. Киселевич, С. И. Скварко, Лаб. дело, № 8, 473 – 475 (1972).

В. Г. Колб, В. С. Камышников, Клиническая биохимия, Минск (1976).

Н. Д. Королюк, Л. И. Иванова, И. Г. Майорова, Лаб. дело, № 1, 16 – 18 (1988).

А. В. Мордык, А. В. Кондря, Г. Е. Гапоненко, Туберкулез и бол. легких, № 2, 44 – 48 (2010).

С. В. Оковитый, К. Л. Райхельсон, В. А. Приходько, Эксперим. и клин. гастроэнтерол., 203(7), 5 – 20 (2022); doi: 10.31146/1682-8658-ecg-203-7-5-20

Е. И. Сас, В. Б. Гриневич, Мед. совет, № 3, 84 – 88 (2019); doi: 10.21518/2079-701X-2019-3-84-88

И. Д. Стальная, Л. А. Романова, В кн.: Современные методы в биохимии, Медицина, Москва (1977), сс. 64 – 65.

И. Д. Стальная, В кн.: Современные методы в биохимии, Медицина, Москва (1977), сс. 63 – 64.

И. Д. Стальная, Т. Г. Гаришвили, В кн.: Современные методы в биохимии, Медицина, Москва (1977), сс. 66 – 68.

А. А. Старшинова, Е. Н. Беляева, А. М. Пантелеев и др., Туберкулез и бол. легких, 96(10), 16 – 22 (2018).

Д. С. Суханов, М. В. Павлова, П. К. Яблонский и др., Антибиот. и химиотер., 58(1 – 2), 13 – 18 (2013).

Е. В. Шевырева, А. К. Иванов, Д. С. Суханов и др., Антибиот. и химиотер., 57(7 – 8), 31 – 37 (2012).




DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2025-88-3-22-28

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


Bookmark and Share


© Издательский дом «Фолиум», 1993–2024

Наши партнеры:

      

Наши издания:
Подписаться на наши издания Вы можете через  Объединенный каталог «Пресса России»а также на сайтах агентств «УП Урал Пресс», «Ивис», «Прессинформ» и «Профиздат»Адрес pедакции:
Москва, Дмитровское ш., 157, корп. 6
Тел.: +7 499 258-08-28, доб. 18
E-mail: ekf@folium.ru