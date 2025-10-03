Открытый доступ Открытый доступ  Ограниченный доступ Платный доступ или доступ для подписчиков

К 95-летию со дня рождения доктора медицинских наук, профессора Геннадия Васильевича Ковалева

Аида Фатиховна Кучерявенко

Аннотация


Представлены биографические данные и сведения об основных направлениях научных исследований, проводившихся Г. В. Ковалевым, его учениками и сотрудниками возглавляемых им научных коллективов.

Ключевые слова


Г. В. Ковалев; фармакология

Полный текст:

PDF


DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2025-88-9-41-42

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


Bookmark and Share


© Издательский дом «Фолиум», 1993–2024

Наши партнеры:

      

Наши издания:
Подписаться на наши издания Вы можете через  Объединенный каталог «Пресса России»а также на сайтах агентств «УП Урал Пресс», «Ивис», «Прессинформ» и «Профиздат»Адрес pедакции:
Москва, Дмитровское ш., 157, корп. 6
Тел.: +7 499 258-08-28, доб. 18
E-mail: ekf@folium.ru