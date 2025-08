Влияние тиосульфата натрия на окислительные процессы при молибденовом токсикозе в эксперименте

А. В. Арутюнян, Е. Е. Дубинина, Н. Н. Зыбина, Методы оценки свободнорадикального окисления и антиоксидантной системы организма, Фолиант, Санкт-Петербург (2000).

В. П. Бойнагрян, Труды Одесского политехнического университета, 2(41), 184 – 188 (2013).

П. П. Голиков, Н. Ю. Николаев, И. А. Гавриленко, Бюл. эксперим. биол. и мед., № 7, 6 – 9 (2000).

В. С. Гуревич, К. Н. Конторщикова, Л. В. Шаталина, Лаб. дело, № 4, 44 – 47 (1990).

Е. Е. Дубинина, С. О. Бурмистров, Д. А. Ходов, И. Г. Поротов, Вопр. мед. химии, 41, 24 – 26 (1995).

Г. А. Жоров, П. Н. Рубенчиков, Л. Л. Захарова, Б. Н. Обрывин, Ветерин., зоотехн. и биотехнол., № 6, 68 – 76 (2015).

Л. А. Романова, И. Д. Стальная, Современные методы в биохимии, Медицина, Москва (1977).

Т. И. Шлапакова, Р. К. Костин, Е. Е. Тягунова, Биоорг. химия, 46(5), 466 – 485 (2020); DOI: 10.31857/S013234232005022X

B. R. Blakley, Molybdenum Toxcity in Animals, Canada (2024).

Z. Cai, L.-J. Yan, J. Biochem. Pharmacol. Res., 1(1), 15 – 26 (2013).

B. Cillero-Pastor, M. A. Martin, J. Arenas, BMC Musculoskelet. Disord., 12, 42 (2011); DOI: 10.1186/1471-2474-12-42

G. L. Ellman, Arch. Biochem. Biophys., 82(1), 70 – 77 (1959); DOI: 10.1016/0003-9861(59)90090-6

U. Kethran, U. Jakoba, Free Radic. Biol. Med., 140, 14 – 27 (2019); DOI: 10.1016/j.freeradbiomed.2019.05.035

R. C. Lewis, L. E. Johns, J. D. Meeker, Chemosphere, 164, 677 – 682 (2016); DOI: 10.1016/j.chemosphere.2016.08.142

S.-M. Tang, G.-Z. Lu, X.-Y. Lei, X.-Y. Yang, et al., Nitric Oxide, 149, 67 – 74 (2024); DOI: 10.1016/j.niox.2024.06.004

A. F. Vanin, Nitric Oxide Biol. Chem., 54, 15 – 29 (2016).

H.-W. Wang, B.-H. Zhou, S. Zhang, Toxicol. Ind. Health, 32(9), 1598 – 1606 (2016); DOI: 10.1177/0748233715569269

WHO. Ambient air pollution: a global assessment of exposure and burden of disease, World Health Organization, Geneva (2016).