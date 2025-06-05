Выдающиеся представители научной школы академика В. В. Закусова: член-корреспондент РАН Кирилл Сергеевич Раевский (1931 – 2020)

В. С. Кудрин, В. Б. Наркевич, Г. И. Ковалев, Нейрохимия, 39(4), 1 – 5 (2022).

С. Е. Миронов, Н. Н. Крылов, В. П. Фисенко, Эксперим. и клин. фармакол., 87(9), 35 – 39 (2024); DOI: 10.30906/0869-2092-2024-87-9-35-39

К. С. Раевский, Дис. канд. мед. наук, Москва (1960).

К. С. Раевский, Дис. докт. мед. наук, Москва (1972).

К. С. Раевский, Фармакология нейролептиков (монография), Медицина, Москва (1976).

К. С. Раевский, Нейрохимия, 14(3), 309 (1997).

К. С. Раевский, В. Г. Башкатова, А. Ф. Ванин, Вестник Российской академии медицинских наук, 4, 11 – 15 (2000).

К. С. Раевский, В. П. Георгиев, Медиаторные аминокислоты: нейрофармакологические и нейрохимические аспекты (монография), Медицина, Москва (1986).