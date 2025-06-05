Выдающиеся представители научной школы академика В. В. Закусова: член-корреспондент РАН Кирилл Сергеевич Раевский (1931 – 2020)
Аннотация
Ключевые слова
Полный текст:PDF
Литература
В. С. Кудрин, В. Б. Наркевич, Г. И. Ковалев, Нейрохимия, 39(4), 1 – 5 (2022).
С. Е. Миронов, Н. Н. Крылов, В. П. Фисенко, Эксперим. и клин. фармакол., 87(9), 35 – 39 (2024); DOI: 10.30906/0869-2092-2024-87-9-35-39
К. С. Раевский, Дис. канд. мед. наук, Москва (1960).
К. С. Раевский, Дис. докт. мед. наук, Москва (1972).
К. С. Раевский, Фармакология нейролептиков (монография), Медицина, Москва (1976).
К. С. Раевский, Нейрохимия, 14(3), 309 (1997).
К. С. Раевский, В. Г. Башкатова, А. Ф. Ванин, Вестник Российской академии медицинских наук, 4, 11 – 15 (2000).
К. С. Раевский, В. П. Георгиев, Медиаторные аминокислоты: нейрофармакологические и нейрохимические аспекты (монография), Медицина, Москва (1986).
DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2025-88-5-31-37
Ссылки
- На текущий момент ссылки отсутствуют.
© Издательский дом «Фолиум», 1993–2024
Наши партнеры:
|Наши издания:
|Подписаться на наши издания Вы можете через Объединенный каталог «Пресса России», а также на сайтах агентств «УП Урал Пресс», «Ивис», «Прессинформ» и «Профиздат»
|Адрес pедакции:
Москва, Дмитровское ш., 157, корп. 6
Тел.: +7 499 258-08-28, доб. 18
E-mail: ekf@folium.ru