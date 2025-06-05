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Выдающиеся представители научной школы академика В. В. Закусова: член-корреспондент РАН Кирилл Сергеевич Раевский (1931 – 2020)

Сергей Евгеньевич Миронов, Александр Анатольевич Горбунов, Никита Викторович Кудряшов, Владимир Петрович Фисенко

Аннотация


Изложены сведения о научной деятельности и биографические факты выдающегося фармаколога, члена-корреспондента РАН, доктора медицинских наук, профессора Кирилла Сергеевича Раевского. Проведен анализ основных научных направлений и исследовательских интересов. Рассмотрены основные научные труды (диссертации, монографии, оригинальные научные статьи). Оценен вклад К. С. Раевского в отечественную психофармакологию и нейрохимическую фармакологию.

Ключевые слова


Кирилл Сергеевич Раевский; психофармакология; нейрохимическая фармакология; научная школа академика В. В. Закусова; история медицины

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В. С. Кудрин, В. Б. Наркевич, Г. И. Ковалев, Нейрохимия, 39(4), 1 – 5 (2022).

С. Е. Миронов, Н. Н. Крылов, В. П. Фисенко, Эксперим. и клин. фармакол., 87(9), 35 – 39 (2024); DOI: 10.30906/0869-2092-2024-87-9-35-39

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2025-88-5-31-37

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