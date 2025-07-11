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Влияние ремаксола на качество жизни пациентов с туберкулезом легких на фоне специфической химиотерапии

А. И. Горошко, А. И. Щелкунов, Н. В. Симонова, М. Ю. Алиев, Л. Ю. Алиева

Аннотация


Проанализировано влияние ремаксола в сравнении с адеметионином и фосфогливом на качество жизни пациентов с туберкулезом легких в динамике специфической химиотерапии в течение первых двух месяцев лечения. Пациенты с туберкулезом легких (n = 86) были рандомизированы на 4 группы и дополнительно с 1 дня противотуберкулезной химиотерапии ежедневно в течение 10 дней внутривенно капельно получали: 1 группа (контрольная, n = 22) — раствор 5 % глюкозы 400 мл в день; 2 группа (основная группа 1, n = 21) — раствор адеметионина 400 мг в день; 3 группа (основная группа 2, n = 21) — раствор фосфоглива (глицирризиновая кислота + фосфолипиды) 400 мл в день; 4 группа (основная группа 3, n = 22) — раствор ремаксола (инозин + меглюмин + метионин + никотинамид + янтарная кислота) 400 мл в день. Определяли параметры качества жизни по шкале SF-36 «Health Status Survey» в контрольной и основных группах. Ремаксол через 2 месяца после начала противотуберкулезной химиотерапии повышал интегративные показатели качества жизни больных туберкулезом: физический компонент здоровья на 19 %, психологический — на 20 % (p ≤ 0,05). При этом наблюдали повышение параметров «Ролевое физическое функционирование» на 12,8 %, «Жизненная активность» — на 12,9 %, «Социальное функционирование» — на 13,3 %, «Ролевое эмоциональное функционирование» — на 17,9 %, «Психическое здоровье» — на 14,4 %, и снижение — «Интенсивность боли» на 6 %, в сравнении с контролем (p ≤ 0,05). По сравнению с адеметионином и фосфогливом на 60 день наблюдения ремаксол способствовал более выраженным положительным изменениям параметров «Ролевое физическое функционирование» (на 6,8 % и 11,6 % соответственно, p ≤ 0,05) и «Психическое здоровье» (на 12,3 и 8,2 % соответственно, p ≤ 0,05), при этом показатели «Интенсивность боли» и «Социальное функционирование» в группе пациентов, получавших ремаксол, статистически значимо отличались от аналогичных параметров у пациентов, получавших фосфоглив (на 9,8 и 10,4 % соответственно, p < 0,05). Среди пациентов, получавших ремаксол, отсутствовали случаи отмены противотуберкулезных лекарственных средств в первые 2 мес наблюдения, в отличие от групп адеметионина (4,8 %) и фосфоглива (19,0 %). Сделан вывод о целесообразности включения ремаксола в сопроводительную терапию туберкулеза легких с целью нормализации функционального статуса и улучшения качества жизни пациентов.

Ключевые слова


ремаксол; адеметионин; фосфоглив; туберкулез легких; специфическая химиотерапия; качество жизни; пациенты

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2025-88-6-13-19

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