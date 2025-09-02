Открытый доступ Открытый доступ  Ограниченный доступ Платный доступ или доступ для подписчиков

Потенциальное прооксидантное действие нового соединения трополонового ряда на культурах клеток злокачественных опухолей

Светлана Юрьевна Филиппова, Надежда Владимировна Гненная, Татьяна Владимировна Чембарова, Ирина Валентиновна Межевова, Инна Арнольдовна Новикова, Елена Юрьевна Златник, Юрий Анатольевич Саяпин

Аннотация


Большинство опухолевых клеток, помимо высокой активности аэробного гликолиза, также демонстрируют высокие уровни окислительного стресса. Увеличение уровня активных форм кислорода в опухолевых клетках коррелирует с агрессивностью опухолей, неблагоприятным прогнозом и возникновением резистентности к противоопухолевым лекарственным средствам. Однако повышение уровня активных форм кислорода до определенных значений может привести к гибели опухолевых клеток и, следовательно, замедлить прогрессирование опухоли. Целью исследования было проведение оценки возможного прооксидантного действия соединения 2-(1,1-диметил-1H-бензо[e]индолин- 2-ил)-5,6,7-трихлор-1,3-трополона (JO122) на культурах клеток злокачественных опухолей. Исследование проводили на клеточных культурах линии аденокарциномы толстой кишки HT-29, карциномы шейки матки HeLa и аденокарциномы легкого H1299, которые культивировали в питательной среде с добавлением JO122 в субтоксических концентрациях 3, 1,5 и 0,75 мкмоль/л в течение 1 и 24 ч. По окончании культивирования оценивали содержание активных форм кислорода путем измерения средней интенсивности флуоресценции красителя H2DCFDA (2’,7’-диxлopoдиrидpoфлyopecцeинa диацетат) (Lumiprobe, Россия) в клетке. Установлено, что соединение JO122 в протестированном диапазоне концентраций не способствует увеличению продукции активных форм кислорода в исследованных клеточных культурах. Таким образом, новое соединение трополонового ряда не обладает прооксидантной активностью и не может быть использовано для усиления окислительного стресса в опухоли.

Ключевые слова


2-(1,1-диметил-1H-бензо[e]индолин-2-ил)-5,6,7-трихлор-1,3-трополон; культуры клеток рака; активные формы кислорода

Полный текст:

PDF

Литература


Н. В. Гненная, Т. В Чембарова, С. Ю. Филиппова и др., Эксперим. и клин. фармакол., 87(8), 26 – 29 (2024); DOI: 10.30906/0869-2092-2024-87-8-26-29

Н. В. Гненная, Т. В Чембарова, С. Ю. Филиппова и др., Эксперим. и клин. фармакол., 88(1), 38 – 42 (2025); DOI: 10.30906/0869-2092-2025-88-1-38-42

Патент RU 2810581 С1 (2023).

С. В. Тимофеева, С. Ю. Филиппова, А. О. Ситковская и др., Кардиоваск. тер. и профилакт., 21(11), 3397 (2022); DOI: 10.15829/1728-8800-2022-3397

E. J. Calabrese, Int. J. Mol. Sci., 19(10), 2871 (2018); DOI: 10.3390/ijms19102871

Z. Chen, P. Li, L. Shen, et al., Oncol. Rep., 50(5), 196 (2023); DOI: 10.3892/or.2023.8633

C. Glorieux, S. Liu, D. Trachootham, et al., Nat. Rev. Drug Discov., 23, 583 – 606 (2024); DOI: 10.1038/s41573-024-00979-4

J. D. Hayes, A. T. Dinkova-Kostova, K. D. Tew, Cancer Cell, 38(2), 167 – 197 (2020); DOI: 10.1016/j.ccell.2020.06.001

S. Heo, S. Kim, D. Kang, Antioxidants (Basel), 9(4), 280 (2020); DOI: 10.3390/antiox9040280

J. M. Lim, K. S. Lee, H. A. Woo, et al., J. Cell Biol., 210(1), 23 – 33 (2015); DOI: 10.1083/jcb.201412068

A. Murakami, Curr. Pharmacol. Rep., 6, 325 – 334 (2020); DOI: 10.1007/s40495-020-00235-4

K. Ohnishi, S. Ohkura, E. Nakahata, et al., PLoS One, 8(3), e58641 (2013); DOI: 10.1371/journal.pone.0058641

J. C. Patterson, B. A. Joughin, B. van de Kooij, et al., Cell Syst., 8(2), 163 – 167e2 (2019); DOI: 10.1016/j.cels.2019.01.005




DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2025-88-8-23-26

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


Bookmark and Share


© Издательский дом «Фолиум», 1993–2024

Наши партнеры:

      

Наши издания:
Подписаться на наши издания Вы можете через  Объединенный каталог «Пресса России»а также на сайтах агентств «УП Урал Пресс», «Ивис», «Прессинформ» и «Профиздат»Адрес pедакции:
Москва, Дмитровское ш., 157, корп. 6
Тел.: +7 499 258-08-28, доб. 18
E-mail: ekf@folium.ru