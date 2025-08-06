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Алексей Александрович Лебедев (к 95-летию со дня рождения)
Аннотация
Представлены основные вехи биографии А. А. Лебедева. Проанализировано его влияние на развитие фармакологии, подготовку научно-педагогических кадров в области фармакологии, клинической фармакологии и клинической медицины в России.
Ключевые слова
А. А. Лебедев; экспериментальная и клиническая фармакология; лекарственные средства; преподавание фармакологии; научные исследования
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Литература
А. А. Лебедев, А. В. Дубищев, Фармакол. и токсикол., 49(3), 64 – 68 (1986).
Алексей Александрович Лебедев (к 75-летию со дня рождения), Эксперим. и клин. фармакол., 68(5), 79 – 80 (2005).
A. A. Lebedev, A. V. Dubishchev, Физиологический журнал СССР им. И. М. Сеченова, 64(3), 342 – 348 (1978).
DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2025-88-7-43-44
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