Становление научной школы академика В. В. Закусова (Ленинград)

Сергей Евгеньевич Миронов, Александр Анатольевич Горбунов, Никита Викторович Кудряшов, Владимир Петрович Фисенко

Аннотация

Представлены сведения о ленинградском периоде деятельности научной школы академика В. В. Закусова (1940 – 1954). Определены основные изучаемые В. В. Закусовым и его учениками направления фармакологии. Выделены наиболее яркие представители научной школы и изложены основные данные их творческих биографий того периода. Определена роль научной школы академика В. В. Закусова в развитии и формировании новых взглядов об эффективности, безопасности и принципах действия лекарственных средств.