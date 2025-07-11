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Становление научной школы академика В. В. Закусова (Ленинград)

Сергей Евгеньевич Миронов, Александр Анатольевич Горбунов, Никита Викторович Кудряшов, Владимир Петрович Фисенко

Аннотация


Представлены сведения о ленинградском периоде деятельности научной школы академика В. В. Закусова (1940 – 1954). Определены основные изучаемые В. В. Закусовым и его учениками направления фармакологии. Выделены наиболее яркие представители научной школы и изложены основные данные их творческих биографий того периода. Определена роль научной школы академика В. В. Закусова в развитии и формировании новых взглядов об эффективности, безопасности и принципах действия лекарственных средств.

Ключевые слова


фармакология; научная школа академика В. В. Закусова; история медицины

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2025-88-6-32-40

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