Метаболизм нового потенциального антипаркинсонического средства – адамантильного производного бензимидазола (АДК-1113)
Аннотация
Ключевые слова
Полный текст:PDF
Литература
А. О. Виглинская, Автореф. дис. канд. мед. наук, Москва (2007).
О. Ю. Кравцова, Д. А. Дворянинов, Г. Б. Колыванов и др., Эксперим. и клин. фармакол., 87(2), 6 – 12 (2024); DOI: 10.30906/0869-2092-2024-87-2-6-12
О. Ю. Кравцова, Д. А. Дворянинов, Г. Б. Колыванов и др., Фармакокин. и фармакодин., 1, 27 – 31 (2024); DOI: 10.37489/2587-7836-2024-1-27-31
Е. А. Литвин, Автореф. дис. канд. биол. наук, Москва (2012).
Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств, А. Н. Миронов (ред.), ч. 1, Гриф и К, Москва (2013).
И. С. Морозов, В. И. Петров, С. А. Сергеева, Фармакология адамантанов, Волгоград (2001).
А. А. Пилипович, В. Л. Голубев, Мед. совет, 11, 52 – 56 (2016); DOI: 10.21518/2079-701X-2016-11-52-56
А. А. Спасов, Л. А. Смирнова, И. Н. Иёжица и др., Вопр. мед. химии, 47(4), 233 – 258 (2001).
M. Darwish, M. Bond, E. Hellriegel, et al., Cancer Chemother. Pharmacol., 75(6), 1143 – 1154 (2015); DOI: 10.1007/s00280-015-2727-6
S. Jones, A. L. Yarbrough, W. E. Fantegrossi, et al., Pharmacol. Res. Perspect., 8(1), e00561 (2020); DOI: 10.1002/prp2.561
E. H. Kerns, Li Di, Drug-like properties: concepts. Structure design and methods: from ADME to toxicity optimization, 1st ed., Elsevier, Amsterdam-Boston-London (2008).
A. F. Nassar, P. F. Hollenberg, J. Scatina, Drug metabolism handbook: concepts and applications, John Wiley&Sons, Hoboken, New Jersey (2009).
A. Pinson, A. L. Yarbrough, J. M. Bush, et al., Pharmacol. Biochem. Behav., 195, 172949 (2020); DOI: 10.1016/j.pbb.2020.172949
A. Ragshaniya, V. Kumar, R. K. Tittal, K. Lal, Arch. Pharm., 357(3), e2300595 (2024); DOI: 10.1002/ardp.202300595
DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2025-88-8-6-11
Ссылки
- На текущий момент ссылки отсутствуют.
© Издательский дом «Фолиум», 1993–2024
Наши партнеры:
|Наши издания:
|Подписаться на наши издания Вы можете через Объединенный каталог «Пресса России», а также на сайтах агентств «УП Урал Пресс», «Ивис», «Прессинформ» и «Профиздат»
|Адрес pедакции:
Москва, Дмитровское ш., 157, корп. 6
Тел.: +7 499 258-08-28, доб. 18
E-mail: ekf@folium.ru