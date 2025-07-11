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XII Всероссийская конференция с международным участием «Актуальные вопросы доклинических и клинических исследований лекарственных средств и клинических испытаний медицинских изделий»

Эдвин Эдуардович Звартау, Андрей Дмитриевич Дурнев, Алий Курманович Жанатаев, Алексей Сергеевич Колбин, Евгений Михайлович Крупицкий, Александр Олегович Кибитов, Мария Анатольевна Зайцева, Елена Владимировна Вербицкая, Дмитрий Юрьевич Ивкин, Илья Михайлович Суханов

Аннотация


Представлены данные о содержании пленарного заседания и 11 симпозиумов XII Всероссийской конференции с международным участием «Актуальные вопросы доклинических и клинических исследований лекарственных средств и клинических испытаний медицинских изделий», проходившей в Санкт-Петербурге 24-25 апреля 2025 года.


Ключевые слова


Доклинические исследования, клинические исследования, исследования и разработки, лекарственные средства

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DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2025-88-6-41-44

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