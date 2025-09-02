Открытый доступ Открытый доступ  Ограниченный доступ Платный доступ или доступ для подписчиков

Изучение токсичности трипептида Leu-Ile-Lys при однократном введении грызунам

Александр Юрьевич Жариков, Артем Сергеевич Кальницкий, Игорь Петрович Бобров, Олеся Николаевна Мазко, Ганна Викторовна Жарикова, Екатерина Олеговна Назарова, Анастасия Евгеньевна Колесникова, Юлия Артемовна Антонова, Ангелина Олеговна Гильмиярова

Проведено изучение токсичности трипептида Leu-Ile-Lys при однократном внутрижелудочном введении в дозе 2000 мг/кг мышам и крысам (самцы и самки поровну). Введение Leu-Ile-Lys мышам и крысам в дозе 2000 мг/кг не вызвало гибели животных, а также проявлений токсичности. Масса тела экспериментальных животных не имела статистически значимых межгрупповых различий. При патоморфологическом исследовании внутренних органов каких-либо патологических изменений обнаружено не было. Таким образом, трипептид Leu-Ile-Lys относится к IV классу опасности (малоопасные вещества). Полученные данные свидетельствуют о перспективе клинического применения указанного соединения.

трипептид Leu-Ile-Lys; токсичность; in vivo; однократное введение; мыши; крысы

DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2025-88-8-19-22

