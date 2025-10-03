Открытый доступ Открытый доступ  Ограниченный доступ Платный доступ или доступ для подписчиков

Гетероциклические соединения как объекты для поиска инновационных антибактерильных лекарственных средств

Марина Александровна Самотруева, Александра Александровна Цибизова, Анна Леонидовна Ясенявская, Сергей Витальевич Рытченков

Гетероциклические соединения являются перспективными объектами для создания на их основе новых антибактериальных лекарственных средств, эффективных, в частности, в отношении бактерий рода Klebsiella, которые обладают множественной антибактериальной устойчивостью. Гетероциклы отличаются высокой реакционной способностью, легкостью модификации и селективностью, что позволяет целенаправленно получать соединения с заданными свойствами и структурой, используя различные методы органического синтеза. В настоящее время особое внимание уделяется производным пиримидина, которые демонстрируют широкий спектр активности и высокий потенциал в преодолении антибактериальной резистентности. Анализ современной научной литературы подтверждает важность исследований гетероциклических соединений с целью разработки на их основе новых лекарственных средств для лечения инфекций, вызванных резистентными штаммами бактерий рода Klebsiella.

гетероциклические соединения; противомикробная активность; бактерицидное действие; бактериостатическое действие; бактерии рода Klebsiella

DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2025-88-9-22-26

