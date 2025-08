Эффективность и безопасность лекарственных средств при бронхиальной астме и сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваниях

А. А. Горбунов, Е. Ю. Лемина, С. Е. Миронов, В. П. Фисенко, Эксперим. и клин. фармакол., 85(10), 46 – 50 (2022); DOI: 10.30906/0869-2092-2022-85-10-46-50

В. П. Фисенко, Н. В. Чичкова, А. А. Горбунов, Эксперим. и клин. фармакол., 87(6), 39 – 44 (2024); DOI: 10.30906/0869-2092-2024-87-6-39-44

Д. А. Харкевич, Фармакология, 13 изд., ГЭОТАР-Медиа, Москва (2021).

K. Aggarwal, V. Bansal, R. Machmood, et al., Cardiol. Rev., 33(3), 219 – 226 (2025); DOI: 10.1097/CRD.0000000000000600

M. Bennett, C. L. Chang, M. Tatley, et al., ERS Open Res., 7, 1 – 10 (2021); DOI: 10.1183/2312054.00801-2020

F. Campos-Rodriguez, E. Chiner, D. de la Rosa-Carrillo, et al., Open Respir. Arch., 7(1), 100392 (2025); DOI: 10.1016/j.opresp.2024.100392

M. Cazzola, J. Ora, L. Calzetta, et al., Respir. Med., 234, 107849 (2024); DOI: 10.1016/j.rmed.2024.107849

M. Cazzola, C. P. Page, N. A. Hanania, et al., Drugs, 84(10), 1251 – 1273 (2024); DOI: 10.1007/s40265-024-02086-5

M. Cazzola, P. Rogliani, J. Ora, et al., Ther. Adv. Chronic Dis., 14, 1 – 19 (2023); DOI: 10.1177/29406223231171556

M. Cazzola, P. Rogliani, L. Calzetta, M. G. Matera, Respir. Med., 151, 43 – 48 (2019); DOI: 10.1016/r.rmed.2019.04.001

V. S. Garg, M. H. Sojitra, T. I. Ubhadiya, et al., Cureus, 15(8), e43621 (2023); DOI: 107759/cureus

Goodman and Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics, L. L. Brunton, B. S. Knollmann (eds.), McGraw Hill (2023).

Y. Jiang, H. Huang, D. Yu, et al., Ther. Adv. Respir. Dis., 19 (2025); DOI: 10.1177/17534666251333965

M. G. Matera, B. Rinaldi, L. Calzetta, et al., Pulm. Pharmacol. Ther., 58, 101828 (2019); DOI: 10.1016/j.pupt.2019.101828

H.-P. Matri, A. A. P. Lopez, P. Schwartzmann, Curr. Med. Res. Opin., 40(S1), 55 – 62 (2024); DOI: 10.1080/03007995.2024.2317433

M. Maulle, B. Olivieri, G. Guarnieri, et al., J. Clin. Med., 12(6), 2294 (2023); DOI: 103390/jcm12062294

S. Tadder, N. Tsabedze, R.-S. Tan, Curr. Med. Res. Opin., 40(S1), 15 – 23 (2024); DOI: 10.1080/03007995.2024.23118058

D. Visca, F. Ardesi, M. Zappa, et al., Front. Med., 11, 1451625 (2024); DOI: 10.3389/fmed.2024.1451625