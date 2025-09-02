Фармакокинетика нового российского противооспенного препарата НИОХ-14: открытое рандомизированное клиническое исследование
Аннотация
Ключевые слова
Полный текст:PDF
Литература
О. Ю. Мазурков, Л. Н. Шишкина, Н. И. Бормотов и др., Эксперим. и клин. фармакол., 84(5), 22 – 26 (2021); DOI: 10.30906/0869-2092-2021-84-5-22-26
Руководство по проведению клинических исследований лекарственных средств, А. Н. Миронов (ред.), Ч. 1, Гриф и К, Москва (2012).
Л. Н. Шишкина, О. П. Шеремет, П. Г. Мадонов и др., Патент RU № 2716709, 16.03.2020, Бюл. № 8.
Л. Н. Шишкина, М. П. Богрянцева, Н. И. Бормотов и др., Безопасность и риск фармакотерапии, 13(1), 20 – 30 (2025); DOI: 10.30895/2312-7821-2025-467
CADTH Health Technology Review Tecovirimat (TPOXX). Sponsor: SIGA Technologies, Inc. Indication: Treatment of human monkeypox. Original report (2022); https://www.cda-amc.ca/sites/default/files/hta-he/HC0040-Tecovirimat-Drug-Implementation-Advice-Report.pdf
Chimerix Receives U. S. Food and Drug Administration Approval for TEMBEXA® (brincidofovir) for the Treatment of Smallpox (2021); https://ir.chimerix.com/news-releases/news-release-details/chimerix-receives-us-food-and-drug- administration-approval, https://ir.chimerix.com/node/13196/pdf
J. Chinsangaram, K. M. Honeychurch, S. R. Tyavanagimatt, et al., Antimicrob. Agents Chemother., 56(9), 4900 – 4905 (2012); DOI: 10.1128/AAC.00904-12
R. Jordan, J. Chinsangaram, T. C. Bolken, et al., Antimicrob. Agents Chemother., 54(6), 2560 – 2566 (2010); DOI: 10.1128/AAC.01689-09
W. Hou, N. Wu, Y. Liu, et al., Virulence, 16, 1 – 14 (2025); DOI: 10.1080/21505594.2025.2457958
G. A. Oleinik, V. V. Koval, S. V. Usova, et al., Molecules, 27(11), 3577 (2022); DOI: 10.3390/molecules27113577
N. Raja, A. A. Jothy, Cureus, 16 (2024); DOI: 10.7759/cureus.68993
L. N. Shishkina, O. Yu. Mazurkov, N. I. Bormotov, et al., Viruses, 15(1), 205 (2023); DOI: 10.3390/v15010205
P. H. Verardi, A. Titong, C. J. Hagen, Hum. Vaccine Immunother., 8(7), 961 – 970 (2012); DOI: 10.4161/hv.21080
J. Wang, M. Shahed-Al-Mahmud, A. Chen, et al., J. Med. Chem., 66, 4468 – 4490 (2023); DOI: 10.1021/acs.jmedchem.3c00069
Y. Zhang, M. Huo, J. Zhou, Comput. Methods Programs Biomed., 99(3), 306 – 314 (2010); DOI: 10.1016/j.cmpb.2010.01.007
DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2025-88-8-12-18
Ссылки
- На текущий момент ссылки отсутствуют.
© Издательский дом «Фолиум», 1993–2024
Наши партнеры:
|Наши издания:
|Подписаться на наши издания Вы можете через Объединенный каталог «Пресса России», а также на сайтах агентств «УП Урал Пресс», «Ивис», «Прессинформ» и «Профиздат»
|Адрес pедакции:
Москва, Дмитровское ш., 157, корп. 6
Тел.: +7 499 258-08-28, доб. 18
E-mail: ekf@folium.ru