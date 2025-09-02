Открытый доступ Открытый доступ  Ограниченный доступ Платный доступ или доступ для подписчиков

Фармакокинетика нового российского противооспенного препарата НИОХ-14: открытое рандомизированное клиническое исследование

Лариса Николаевна Шишкина, Марина Поликарповна Богрянцева, Николай Иванович Бормотов, Светлана Владимировна Усова, Максим Олегович Скарнович, Олег Юрьевич Мазурков, Елена Сергеевна Башкина, Наталья Сергеевна Куцерубова, Александр Анатольевич Черноносов, Артемий Александрович Сергеев, Александр Петрович Агафонов

Аннотация


Изучена фармакокинетика отечественного противооспенного препарата — НИОХ-14 (аналога разработанного в США препарата «Тековиримат») при применении внутрь в твердых желатиновых капсулах в клиническом исследовании у 90 добровольцев. Концентрацию активного метаболита — ST-246, образующегося из НИОХ-14 в организме млекопитающих, оценивали методом LC-MS/MS (тандемной масс-спектрометрии — MS/MS и жидкостной хроматографии — LC). Были определены основные фармакокинетические параметры препарата НИОХ-14 при его однократном и многократном (в течение 6 суток) применении в дозах 200, 600 и 1200 мг. Показано, что НИОХ-14 в капсулах является биодоступным, и его активный метаболит ST-246 достигает максимальных концентраций от 342 ± 146 до 1281 ± 550 нг/мл в период времени от 5,2 ± 2,4 до 85,8 ± 47,0 ч после первого введения НИОХ-14 добровольцам в разных схемах и дозах.

Ключевые слова


противооспенный препарат; НИОХ-14; фармакокинетика; клиническое исследование; ортопоксвирусы; оспа обезьян; натуральная оспа

Полный текст:

PDF

Литература


О. Ю. Мазурков, Л. Н. Шишкина, Н. И. Бормотов и др., Эксперим. и клин. фармакол., 84(5), 22 – 26 (2021); DOI: 10.30906/0869-2092-2021-84-5-22-26

Руководство по проведению клинических исследований лекарственных средств, А. Н. Миронов (ред.), Ч. 1, Гриф и К, Москва (2012).

Л. Н. Шишкина, О. П. Шеремет, П. Г. Мадонов и др., Патент RU № 2716709, 16.03.2020, Бюл. № 8.

Л. Н. Шишкина, М. П. Богрянцева, Н. И. Бормотов и др., Безопасность и риск фармакотерапии, 13(1), 20 – 30 (2025); DOI: 10.30895/2312-7821-2025-467

CADTH Health Technology Review Tecovirimat (TPOXX). Sponsor: SIGA Technologies, Inc. Indication: Treatment of human monkeypox. Original report (2022); https://www.cda-amc.ca/sites/default/files/hta-he/HC0040-Tecovirimat-Drug-Implementation-Advice-Report.pdf

Chimerix Receives U. S. Food and Drug Administration Approval for TEMBEXA® (brincidofovir) for the Treatment of Smallpox (2021); https://ir.chimerix.com/news-releases/news-release-details/chimerix-receives-us-food-and-drug- administration-approval, https://ir.chimerix.com/node/13196/pdf

J. Chinsangaram, K. M. Honeychurch, S. R. Tyavanagimatt, et al., Antimicrob. Agents Chemother., 56(9), 4900 – 4905 (2012); DOI: 10.1128/AAC.00904-12

R. Jordan, J. Chinsangaram, T. C. Bolken, et al., Antimicrob. Agents Chemother., 54(6), 2560 – 2566 (2010); DOI: 10.1128/AAC.01689-09

W. Hou, N. Wu, Y. Liu, et al., Virulence, 16, 1 – 14 (2025); DOI: 10.1080/21505594.2025.2457958

G. A. Oleinik, V. V. Koval, S. V. Usova, et al., Molecules, 27(11), 3577 (2022); DOI: 10.3390/molecules27113577

N. Raja, A. A. Jothy, Cureus, 16 (2024); DOI: 10.7759/cureus.68993

L. N. Shishkina, O. Yu. Mazurkov, N. I. Bormotov, et al., Viruses, 15(1), 205 (2023); DOI: 10.3390/v15010205

P. H. Verardi, A. Titong, C. J. Hagen, Hum. Vaccine Immunother., 8(7), 961 – 970 (2012); DOI: 10.4161/hv.21080

J. Wang, M. Shahed-Al-Mahmud, A. Chen, et al., J. Med. Chem., 66, 4468 – 4490 (2023); DOI: 10.1021/acs.jmedchem.3c00069

Y. Zhang, M. Huo, J. Zhou, Comput. Methods Programs Biomed., 99(3), 306 – 314 (2010); DOI: 10.1016/j.cmpb.2010.01.007




DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2025-88-8-12-18

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


Bookmark and Share


© Издательский дом «Фолиум», 1993–2024

Наши партнеры:

      

Наши издания:
Подписаться на наши издания Вы можете через  Объединенный каталог «Пресса России»а также на сайтах агентств «УП Урал Пресс», «Ивис», «Прессинформ» и «Профиздат»Адрес pедакции:
Москва, Дмитровское ш., 157, корп. 6
Тел.: +7 499 258-08-28, доб. 18
E-mail: ekf@folium.ru