Сравнительная оценка клинической эффективности урсодезоксихолиевой и обетихолиевой кислот при лекарственной терапии больных метаболически ассоциированной жировой болезнью печени

Мирвасит Мирвасикович Каримов

Представлены результаты сравнительного изучения эффективности уросодезоксихолиевой и обетихолиевой кислот при метаболически ассоциированной жировой болезни печени на этапе стеатогепатита. Первая группа больных получала только урсодезоксихолиевую кислоту. Вторая группа больных, у которых была отмечена урсорезитентность, — только обетихолиевую кислоту. В третьей группе больных была использована комбинация урсодезоксихолиевой и обетихолиевой кислот. В режиме монотерапии эффективность урсодезоксихолиевой кислоты в отношении цитолиза по уровню аланинаминотрансферазы была выше на 10,3 %, по уровню аспартатаминотрансферазы — на 5, 2 % (p < 0,05), по сравнению с обетихолиевой кислотой. При комбинированном применении урсодеоксихолиевой и обетихолиевой кислот, гепатопротекторный эффект потенцировался. В отношении показателя HOMA IR эффективность обетихолиевой кислоты было выше на 0,7 % (p ≤ 0,05), по сравнению с урсодезоксихолиевой кислотой.

обетихолиевая кислота; урсодезоксихолиевая кислота; неалкогольная жировая болезнь печени; инсулинорезистентность

DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2025-88-10-27-30

