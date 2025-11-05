Открытый доступ Открытый доступ  Ограниченный доступ Платный доступ или доступ для подписчиков

Влияние медицинских газов на агрегацию и электрофоретическую подвижность эритроцитов у кардиохирургических больных

Анна Вячеславовна Дерюгина, Антонина Викторовна Богуш, Владимир Викторович Пичугин, Мария Николаевна Таламанова, Дарья Андреевна Данилова, Екатерина Александровна Князева, Анастасия Владимировна Полозова, Сергей Александрович Жиляев, Степан Евгеньевич Домнин, Юрий Дмитриевич Бричкин

Исследованы агрегация и электрофоретическая подвижность эритроцитов у пациентов при операциях на клапанах сердца при подаче молекулярного водорода (1,2 ppm) и оксида азота (40 ppm) в экстракорпоральный контур в условиях искусственного кровообращения с продолжительностью перфузии менее и более 90 мин. Использование медицинских газов вызывало снижение агрегации эритроцитов, усиливающееся в контрольной группе. Уменьшение агрегации при действии медицинских газов сопровождалось увеличением электрофоретической подвижности эритроцитов по сравнению со значениями контрольной группы, в которой данный показатель снижался. Продолжительность перфузии более 90 мин характеризовалась увеличением дезагрегирующего эффекта оксида азота и молекулярного водорода, наиболее выраженного при их сочетании, что доказывает эффективность использования медицинских газов при длительных хирургических операциях.

кардиохирургические пациенты; агрегация эритроцитов; электрофоретическая подвижность; эритроциты; оксид азота; молекулярный водород

DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2025-88-10-15-19

