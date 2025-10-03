Сравнительный анализ влияния цитофлавина и этилметилгидроксипиридина сукцината на поведенческие, физиологические и молекулярные параметры мышей на фоне хронической интермиттирующей гипоксии

А. Л. Коваленко, А. Ю. Петров, Д. Ю. Ивкин, Г. А. Плиско, Н. С. Курмазов, Е. М. Евгеньева, М. А. Тихая, Е. Е. Падерина

Аннотация

Нарушение снабжения тканей кислородом приводит к различным патологическим состояниям, влияя на клеточные и органные функции. Особый интерес представляет интермиттирующая гипоксия, которая может быть причиной сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний, а также метаболических нарушений. Препараты, в состав которых входит сукцинат, вызывают наибольший интерес для коррекции состояний, сопровождающихся интермиттирующей гипоксией. Целью исследования явилось сравнение эффективности цитофлавина (инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота) с этилметилгидроксипиридина сукцинатом (ЭМГПС) на модели хронической интермиттирующей гипоксии (ХИГ) у мышей. В исследовании было 3 группы по 6 животных в каждой: в первой группе проводили только моделирование ХИГ, во второй группе животным с ХИГ вводили внутрибрюшинно цитофлавин в дозе 467,5 мг/кг ежедневно, в течение 14 дней. Животным третьей группы (с ХИГ) внутрибрюшинно вводили ЭМГПС в дозе 100 мг/кг ежедневно, в течение 14 дней. Цитофлавин и ЭМГПС проявляли сходную активность в отношении показателей не только дыхания, но и результатов когнитивных и поведенческих тестов. Цитофлавин увеличивал экспрессию гена UQCRC2, отвечающего за стабильность комплекса III дыхательной цепи, на 100 % (p ≤ 0,05), в то время как эффект ЭМГПС значимости по этому параметру не достигал (p ≤ 0,458). Для цитофлавина фиксировали также явную тенденцию (p ≤ 0,098) к увеличению экспрессии гена SDHA, отвечающего за комплекс II, в группе ЭМГПС подобной тенденции не наблюдали (p ≤ 0,999).