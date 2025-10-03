Валидация модели компульсивноподобного поведения мышей, вызванного соединением RU24969
Аннотация
Ключевые слова
Полный текст:PDF
Литература
P. Alonso, C. López-Solà, E. Real, et al., Neuropsychiatr. Dis. Treat., 11, 1939 – 1955 (2015); DOI: 10.2147/NDT.S62785
T. Arora, M. Bhowmik, R. Khanam, D. Vohora, Behav. Brain. Res., 247, 146 – 152. (2013); DOI: 10.1016/j.bbr.2013.02.038
E. V. Ho, S. L. Thompson, W. R. Katzka, et al., Psychopharmacology (Berl.), 233(1), 57 – 70 (2016); DOI: 10.1007/s00213-015-4086-8
B. Jalal, S. R. Chamberlain, B. J. Sahakian, Brain. Behav., 13(6), e3000 (2023); DOI: 10.1002/brb3.3000
R. R Kayser, J. Clin. Psychiatry, 81(5), 19ac13182 (2020); DOI: 10.4088/JCP.19ac13182
Y. Luo, X. Chen, C. Wei, et al., Front. Mol. Neurosci., 15, 926572 (2022); DOI: 10.3389/fnmol.2022.926572
B. L. Oliver, M. H. Burdette, A. E. Pahua, et al., Behav. Brain. Res., 427, 113865 (2022); DOI: 10.1016/j.bbr.2022.113865
N. A. Shanahan, K. A. Holick Pierz, V. L. Masten, et al., Biol. Psychiatry, 65(5), 401 – 408 (2009); DOI: 10.1016/j.biopsych.2008.09.026
N. A. Shanahan, L. P. Velez, V. L. Masten, S. C. Dulawa, Biol. Psychiatry, 70(11), 1039 – 1048 (2011); DOI: 10.1016/j.bio-psych.2011.07.032
P. Skapinakis, D. M. Caldwell, W. Hollingworth, et al., Lancet Psychiatry, 3(8), 730 – 739 (2016); DOI: 10.1016/S2215-0366(16)30069-4
D. J. Stein, D. L. C. Costa, C. Lochner, et al., Nat. Rev. Dis. Primers, 5(1), 52 (2019); DOI: 10.1038/s41572-019-0102-3
DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2025-88-9-6-9
Ссылки
- На текущий момент ссылки отсутствуют.
© Издательский дом «Фолиум», 1993–2024
Наши партнеры:
|Наши издания:
|Подписаться на наши издания Вы можете через Объединенный каталог «Пресса России», а также на сайтах агентств «УП Урал Пресс», «Ивис», «Прессинформ» и «Профиздат»
|Адрес pедакции:
Москва, Дмитровское ш., 157, корп. 6
Тел.: +7 499 258-08-28, доб. 18
E-mail: ekf@folium.ru