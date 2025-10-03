Открытый доступ Открытый доступ  Ограниченный доступ Платный доступ или доступ для подписчиков

Валидация модели компульсивноподобного поведения мышей, вызванного соединением RU24969

Никита Викторович Кудряшов, Светлана Олеговна Котельникова, П. Л. Наплёкова, Анна Валерьевна Волкова, Ярослав Сергеевич Козин, Валентина Александровна Крайнева, Татьяна Александровна Воронина

Аннотация


Изучено влияние соединения RU24969 (5-метокси-3-(1,2,3,6-тетрагидропиридин-4-ил)-1H-индола гемисукцинат, 20 мг/кг, внутрибрюшинно) — агониста 5-HT1A- и 5-HT1B-рецепторов на поведение самцов ICR мышей в тесте «Открытое поле». Установлено, что соединение RU24969 после однократного введения вызывает стереотипную двигательную активность у мышей, характеризующуюся движением животных по кругу вдоль стенок установки, которую расценивают как компульсивноподобное поведение («компульсивное кружение»). Кроме того, вещество RU24969 приводило к повторяющемуся вращению животных на месте вокруг себя, что ранее не было описано в литературе и может быть рассмотрено как часть паттерна поведенческих нарушений, лежащих в основе компульсивноподобного поведения грызунов. Флуоксетин (10 мг/кг, внутрибрюшинно) после 28-дневного введения приводил к ослаблению вызванного соединением RU24969 «компульсивного кружения» в 2,7 раза (p < 0,01) и полному подавлению повторяющихся вращений животных на месте вокруг себя (p < 0,01).

Ключевые слова


обсессивно-компульсивное расстройство; RU24969; валидация; флуоксетин; мыши

Полный текст:

PDF

Литература


P. Alonso, C. López-Solà, E. Real, et al., Neuropsychiatr. Dis. Treat., 11, 1939 – 1955 (2015); DOI: 10.2147/NDT.S62785

T. Arora, M. Bhowmik, R. Khanam, D. Vohora, Behav. Brain. Res., 247, 146 – 152. (2013); DOI: 10.1016/j.bbr.2013.02.038

E. V. Ho, S. L. Thompson, W. R. Katzka, et al., Psychopharmacology (Berl.), 233(1), 57 – 70 (2016); DOI: 10.1007/s00213-015-4086-8

B. Jalal, S. R. Chamberlain, B. J. Sahakian, Brain. Behav., 13(6), e3000 (2023); DOI: 10.1002/brb3.3000

R. R Kayser, J. Clin. Psychiatry, 81(5), 19ac13182 (2020); DOI: 10.4088/JCP.19ac13182

Y. Luo, X. Chen, C. Wei, et al., Front. Mol. Neurosci., 15, 926572 (2022); DOI: 10.3389/fnmol.2022.926572

B. L. Oliver, M. H. Burdette, A. E. Pahua, et al., Behav. Brain. Res., 427, 113865 (2022); DOI: 10.1016/j.bbr.2022.113865

N. A. Shanahan, K. A. Holick Pierz, V. L. Masten, et al., Biol. Psychiatry, 65(5), 401 – 408 (2009); DOI: 10.1016/j.biopsych.2008.09.026

N. A. Shanahan, L. P. Velez, V. L. Masten, S. C. Dulawa, Biol. Psychiatry, 70(11), 1039 – 1048 (2011); DOI: 10.1016/j.bio-psych.2011.07.032

P. Skapinakis, D. M. Caldwell, W. Hollingworth, et al., Lancet Psychiatry, 3(8), 730 – 739 (2016); DOI: 10.1016/S2215-0366(16)30069-4

D. J. Stein, D. L. C. Costa, C. Lochner, et al., Nat. Rev. Dis. Primers, 5(1), 52 (2019); DOI: 10.1038/s41572-019-0102-3




DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2025-88-9-6-9

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


Bookmark and Share


© Издательский дом «Фолиум», 1993–2024

Наши партнеры:

      

Наши издания:
Подписаться на наши издания Вы можете через  Объединенный каталог «Пресса России»а также на сайтах агентств «УП Урал Пресс», «Ивис», «Прессинформ» и «Профиздат»Адрес pедакции:
Москва, Дмитровское ш., 157, корп. 6
Тел.: +7 499 258-08-28, доб. 18
E-mail: ekf@folium.ru