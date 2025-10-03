Открытый доступ Открытый доступ  Ограниченный доступ Платный доступ или доступ для подписчиков

Влияние эффективной лекарственной терапии на показатели гемостаза у пациентов с гипертонической болезнью II-III стадии

Алексей Александрович Золотарев, Лариса Юрьевна Котловская, Екатерина Александровна Пыхтунова, Ольга Юрьевна Трифонова, Светлана Игоревна Ксенева, Владимир Васильевич Удут

Сопряженность артериальной гипертензии и риска тромбо-геморрагических осложнений аксиоматична. При этом, если информации о влиянии ряда антигипертензивных лекарственных средств на систему гемостаза достаточно, то вопросы ее реакции на стабилизацию артериального давления (АД) остаются открытыми. Целью работы явилась оценка вклада достижения целевого АД в коррекцию гемостатического потенциала крови у пациентов с артериальной гипертензией и гипертонической болезнью II-III стадии. В рамках продольного исследования методом низкочастотной пьезотромбоэластографии оценен гемостатический потенциал крови у пациентов до и после достижения целевого АД. Персонализированная фармакологическая терапия артериальной гипертензии, нацеленная на достижение целевого АД, независимо от используемых лекарственных средств, показала возможность реабилитации антикоагулянтого потенциала сосудистой стенки. Результатом снижения АД или сдвиговых напряжений явился гипокоагуляционный ответ гемостаза, характеризующийся снижением интенсивности таких этапов фибриногенеза, как инициация/протеолиз в 1,25 раз (p = 0,001) и полимеризация в 1,1 раза (p = 0,013). Это подчеркивает значимость достижения целевого АД в предотвращении рисков тромбо-геморрагических осложнений.

гемодинамика; кардиология; антигипертензивные препараты; гемостатический потенциал; гипертоническая болезнь

DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2025-88-9-10-13

