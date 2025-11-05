Открытый доступ Открытый доступ  Ограниченный доступ Платный доступ или доступ для подписчиков

Синтез и оценка противомикробной активности и острой токсичности 4-замещенных 2-трифторметил-3H-1,5-бензодиазепинов

Е. П. Козлова, С. Ю. Баландина, Р. Р. Махмудов, М. В. Дмитриев, Наталья Ю. Лисовенко

Аннотация


В результате реакции 1-замещенных-4,4,4-трифторметилбутан-1,3-дионов с о-фенилендиамином были синтезированы 4-замещенные 2-трифторметил-3Н-1,5-бензодиазепины. Проведена оценка антибактериальной и противогрибковой активности, а также острой токсичности полученных 1,5-бензодиазепинов. Соединения 2б,в,д,е ингибируют рост исследованных культур в диапазоне концентраций 500 – 1000 мг/л, бактерицидное и фунгицидное действие проявляется в концентрации 1000 мг/л. Соединение не обладает активностью в отношении исследованных культур. ЛД50 синтезированных соединений составляет >1200 мг/кг.

Ключевые слова


1,3-дикетоны; 1,5-бензодиазепины; противомикробная активность; токсичность

Полный текст:

PDF

Литература


DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2025-88-10-31-36

