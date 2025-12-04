Открытый доступ Открытый доступ  Ограниченный доступ Платный доступ или доступ для подписчиков

Принципы действия, эффективность и безопасность фтортиазинона — нового отечественного антибактериального лекарственного средства

Наиля Ахатовна Зигангирова, Наталия Евгеньевна Бондарева, Анна Борисовна Шеремет, Мария Константиновна Орджоникидзе, Сергей Константинович Яровой, Елена Николаевна Карева, Александр Леонидович Гинцбург

Аннотация


Представлены основные этапы разработки фтортиазинона — инновационного антибактериального препарата с уникальным механизмом действия, заключающемся в торможении механизма вирулентности, специфического для Грам(–)-возбудителей. Фтортиазинон не действует на классические мишени бактерий (ферменты синтеза компонентов клеточной стенки, белков, нуклеиновых кислот и проч.) и поэтому не оказывает бактериостатического или бактерицидного действия. Мишенью действия фтортиазинона является система секреции III типа и жгутик, необходимые для распространения возбудителя и ингибирования клеток врожденного иммунитета. Механизм действия фтортиазинона объясняет отсутствие отрицательного действия на нормальную микрофлору и значительный профиль безопасности. Приведены данные о фармакокинетике препарата, показания к применению и перспективы его дальнейшего расширения.

Ключевые слова


антибактериальный препарат; система секреции III типа; преодоление резистентности к конвенциональным антибактериальным препаратам; фтортиазинон; инновационный отечественный препарат

Полный текст:

PDF

Литература


С. Н. Басханова, М. В. Савицкий, Н. Е. Москалёва и др., Хим.-фарм. журн., 57(11), 53 – 59 (2023)@@Pharm. Chem. J., 57(11), 1815 – 1821 (2024); DOI: 10.1007/s11094-024-03083-4

В. Б. Белобородов, Н. А. Зигангирова, Н. Л. Лубенец и др., Антибиот. и химиотер., 69(9 – 10), 31 – 39 (2024); DOI: 10.37489/0235-2990-2024-69-9-10-31-39

М. В. Савицкий, С. Н. Басханова, Гуманитарные и естественнонаучные исследования как фактор научно-технического прогресса: сб. науч. трудов по матер. Междунар. науч.-практ. конф. 14 июня 2022 г., ООО Агентство перспективных научных исследований (АПНИ), Белгород (2022), сс. 9 – 12. https://apni.ru/article/4116-issledovanie-farmakokinetiki-i-tkanevoj-dost

М. В. Савицкий, Н. Е. Москалёва, Н. А. Зигангирова, Биомедицина, 19(1), 73 – 84 (2023); DOI: 10.33647/2074-5982-19-1-73-84

N. E. Bondareva, A. V. Soloveva, A. B. Sheremet, J. Antibiot. (Tokyo), 75(3), 155 – 163 (2022); DOI: 10.1038/s41429-022-00504-y

D. Heimann, D. Kohnhäuser, A. J. Kohnhäuser, M. Brönstrup, Drugs, 85(3), 293 – 323 (2025); DOI: 10.1007/s40265-024-02137-x

E. A. Koroleva, N. V. Kobets, E. S. Zayakin, et al., Biomed. Res. Int., 2015(1), 484853 (2015); DOI: 10.1155/2015/484853

E. A. Koroleva, A. V. Soloveva, E. Y. Morgunova, et al., J. Antibiot. (Tokyo), 76(5), 279 – 290 (2023); DOI: 10.1038/s41429-023-00602-5

L. N. Nesterenko, N. A. Zigangirova, E. S. Zayakin, et al., J. Antibiot. (Tokyo), 69(6), 422 – 427(2016); DOI: 10.1038/ja.2015.131

M. V. Savitskii, N. E. Moskaleva, A. Brito, et al., J. Pharm. Biomed. Anal., 236, 115739 (2023); DOI: 10.1016/j.jpba.2023.115739

M. V. Savitskii, N. E. Moskaleva, A. Brito, et al., J. Antibiot. (Tokyo), 77(6), 382 – 388 (2024). DOI: 10.1038/s41429-024-00719-1

A. B. Sheremet, N. A. Zigangirova, E. S. Zayakin, et al., BioMed Research Int., 2018(1), 5810767 (2018); DOI: 10.1155/2018/5810767

A. Slonov, M. Abdulkadieva, E. Kalinin, et al., Antibiotics (Basel), 14(8), 820 (2025); DOI: 10.3390/antibiotics14080820

S. V. Tsarenko, N. A. Zigangirova, A. V. Soloveva, et al., J. Antibiot. (Tokyo), 76(7), 397 – 405 (2023); DOI: 10.1038/s41429-023-00621-2

N. A. Zigangirova, N. L. Lubenec, V. B. Beloborodov, et al., Antibiotics (Basel), 13(6), 476 (2024); DOI: 10.3390/antibiotics13060476

N. A. Zigangirova, E. A. Kost, L. V. Didenko, et al., J. Med. Microbiol., 65(1), 91 – 98 (2016); DOI: 10.1099/jmm.0.000189

N. A. Zigangirova, E. S. Zayakin, L. N. Kapotina, et al., Acta Naturae, 4(2), 87 – 97 (2012).

N. A. Zigangirova, L. N. Nesterenko, A. B. Sheremet, et al., J. Antibiot. (Tokyo), 74(4), 244 – 254 (2021); DOI: 10.1038/s41429-020-00396-w

World Health Organization. 2023 Antibacterial agents in clinical and preclinical development: an overview and analysis (2024).




DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2025-88-11-33-42

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


Bookmark and Share


© Издательский дом «Фолиум», 1993–2024

Наши партнеры:

      

Наши издания:
Подписаться на наши издания Вы можете через  Объединенный каталог «Пресса России»а также на сайтах агентств «УП Урал Пресс», «Ивис», «Прессинформ» и «Профиздат»Адрес pедакции:
Москва, Дмитровское ш., 157, корп. 6
Тел.: +7 499 258-08-28, доб. 18
E-mail: ekf@folium.ru