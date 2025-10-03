Открытый доступ Открытый доступ  Ограниченный доступ Платный доступ или доступ для подписчиков

Научная школа академика В. В. Закусова и лекарственные средства для местной анестезии

Сергей Евгеньевич Миронов, Александр Анатольевич Горбунов, Никита Викторович Кудряшов, Владимир Петрович Фисенко

Аннотация


Представлены и проанализированы основные работы академика В. В. Закусова и представителей его научной школы, посвященные поиску и исследованиям лекарственных средств для местной анестезии. Обсуждается вклад в формирование подходов к оценке принципов действия препаратов данной группы, основанный, в том числе, на комплексном исследовании физико-химических свойств соединений. Показана зависимость местноанестезирующей активности и токсичности исследуемых соединений от их химической структуры.

Ключевые слова


история фармакологии; научная школа В. В. Закусова; местноанестезирующие лекарственные средства

Литература


