Валидность метода оценки цитопротекторных свойств лекарственного препарата при ишемии миокарда in vitro (на примере цитофлавина)

О. В. Ромащенко

В экспериментальном исследовании на 60 крысах линии Вистар обнаружены однонаправленные изменения показателей энергетического обмена — уровень активности пируватдегидрогеназы и цитратсинтетазы в митохондриях лейкоцитов крови животных — как при моделировании ишемии миокарда in vivo, так и при выполнении экспериментов in vitro. Моделирование ишемии миокарда приводило к достоверному снижению активности ключевых метаболических ферментов. Активность пируватдегидроненазы in vivo уменьшалась на 28,8 %, по сравнению с интактным контролем, а активность цитратсинтетазы — на 51,7 %. Курсовое введение цитофлавина демонстрировало выраженный цитопротекторный эффект, практически полностью нормализуя исследуемые показатели. На фоне применения препарата активность пируватдегидрогеназы in vivo восстанавливалась до 92,4 % от уровня интактного контроля, что соответствовало увеличению на 29,8 %, по сравнению с группой ишемии. Активность цитратсинтетазы in vivo достигала 97,1 % от значений интактных животных, превышая показатель группы ишемии в 2 раза (p < 0,001 для всех сравнений). Сходные закономерности были зафиксированы в исследовании, выполненном in vitro. После моделирования ишемии активность пируватдегидрогеназы снижалась на 29,4 %, а активность цитратсинтетазы — на 47,1 %. Применение цитофлавина in vitro способствовало восстановлению активности пируватдегидрогеназы до 90,2 % (увеличение на 27,8 % относительно группы ишемии), а активность цитратсинтетазы не только полностью нормализовалась (113,1 % от интактного контроля), но и превышала исходный уровень, увеличиваясь в 2,1 раза, по сравнению с группой ишемии (p < 0,001 для всех сравнений). Таким образом, при моделировании ишемии миокарда в экспериментах in vivo и in vitro показано энергокорригирующее влияние цитофлавина. Обнаруженные тесные корреляционные взаимосвязи между показателями активности пируватдегидрогеназы in vitro и in vivo (r = 0,93; p < 0,01), цитратсинтетазы in vitro и in vivo (r = 0,93; p < 0,01) подтверждают валидность предложенного метода оценки цитопротекторных свойств лекарственного препарата при ишемии миокарда.

цитофлавин; энергетический обмен; митохондрии; исследования in vivo и in vitro; валидность метода; крысы; модель ишемии миокарда

DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2025-88-10-3-8

