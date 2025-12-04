Открытый доступ Открытый доступ  Ограниченный доступ Платный доступ или доступ для подписчиков

Влияние даларгина на показатели клеточного звена иммунитета при экспериментальном сахарном диабете

Татьяна Александровна Кринцова, А. А. Цибизова, А. Л. Ясенявская, Г. Н. Умарова, М. К. Макалатия, Д. А. Сальникова, М. А. Самотруева

Аннотация


Проведена оценка влияния даларгина на показатели клеточного звена иммунитета при экспериментальном сахарном диабете, индуцированном однократным внутривенным введением аллоксана (100 мг/кг) крысам после их 24-часового голодания. Установлено, что в этих условиях происходит снижение иммунных показателей в сравнении с данными контрольной группы животных: индекса реакции гиперчувствительности замедленного типа и общего количества лейкоцитов — практически в 2 раза (p < 0,001), фагоцитарного индекса и фагоцитарного числа — в 1,5 раза (p < 0,01). Даларгин (100 мкг/кг/сутки), применяемый в течение 30 дней в условиях внутрибрюшинного введения, после моделирования сахарного диабета увеличивал все показатели по отношению к группе «сахарный диабет»: индекс реакции гиперчувствительности замедленного типа – в 1,5 раза (p < 0,01), количество лейкоцитов – в 2 раза (p < 0,001), фагоциторный индекс и фагоцитарное число – в среднем в 1,3 раза (p < 0,05). Сделан вывод о том, что даларгин в значительной степени предупреждает ослабление показателей клеточного иммунитета у животных на фоне экспериментального сахарного диабета.

Ключевые слова


аллоксан; сахарный диабет; даларгин; лейкоциты; фагоцитоз; иммуномодулирующее действие; крысы

Полный текст:

PDF

Литература


Г. А. Батищева, Е. Ю. Бибик, Е. С. Кетова, Науч.-мед. вестн. Центрального Черноземья, 90, 25 – 31 (2022); DOI: 10.18499/1990-472X-2022-0-90-25-31.

С. А. Булгаков, Вестн. Дагестанской ГМА, 4(53), 77 (2024).

Р. Э. Джафарова, Казанский мед. журн., 94(6), 915 – 919 (2013).

А. В. Донцов, Человек и его здоровье, 1, 21 – 25 (2016).

Л. А. Можейко, Журн. Гродненского ГМУ, 3(43), 26 – 29 (2013).

В. В. Платонова, А. В. Севбитов, А. А. Шакарьянц, А. Е. Дорофеев, Клин. лаб. диагн., 63(5), 293 – 296 2018; DOI: 10.18821/0869-2084-2018-63-5-293-296

Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств, А. Н. Миронов (ред.), Часть 1, Гриф и К, Москва (2012).

К. С. Савчук, Л. В. Рябова, Вестн. Уральской мед. акад. науки, 19(3), 315 – 321 (2022); DOI: 10.22138/2500-0918-2022-19-3-315-321

А. А. Скрябина, Е. С. Голенок, М. М. Собх, Медицина, 12(1), 37 – 52 (2024); DOI: 10.29234/2308-9113-2024-12-1-37-52

А. М. Смахтина, Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2021: сб. тез. докл. LXXV Междунар. науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых, Минск, 14–16 апреля 2021 г., БГМУ, Минск (2021), с. 1151.

Д. А. Тильченко, Е. Ю. Бибик, К. А. Фролов и др., Междунар. науч.-иссл. журн., 9(123) (2022); DOI: 10.23670/IRJ.2022.123.16

Г. А. Филатова, Т. И. Гришина, Д. В. Шабанов и др., Эффект. фармакотер., 19(34), 46 – 55 (2023); DOI: 10.33978/2307-3586-2023-19-34-46-55

A. Y. Liashev, G. S. Mal’, Res. Results Pharmacol., 10(4), 43 – 59 (2024); DOI: 10.18413/rrpharmacology.10.513

G. Lisco, V. A. Giagulli, G. De Pergola, et al., Endocr., Metab. & Immune Disord. — Drug Targ., 22(4), 367 – 370 (2022); DOI: 10.2174/1871530321666210924124336

V. K. Rajana, Int. J. Health Sci. Res., 7(1 – 2), 256 – 275 (2017).




DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2025-88-11-25-28

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


Bookmark and Share


© Издательский дом «Фолиум», 1993–2024

Наши партнеры:

      

Наши издания:
Подписаться на наши издания Вы можете через  Объединенный каталог «Пресса России»а также на сайтах агентств «УП Урал Пресс», «Ивис», «Прессинформ» и «Профиздат»Адрес pедакции:
Москва, Дмитровское ш., 157, корп. 6
Тел.: +7 499 258-08-28, доб. 18
E-mail: ekf@folium.ru