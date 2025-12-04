Эффективность изосорбида мононитрата у пациентов со стабильной коронарной болезнью

Наида Багавдиновна Ханмурзаева, С. Б. Ханмурзаева

Аннотация

Исследование было проведено с включением 44 пациентов и направлено на оценку эффективности изосорбида мононитрата у больных с устойчивой стенокардией. Действие препарата оценивали по влиянию на частоту приступов, уровень интенсивности коронарных болей, продолжительность теста физической нагрузки и величину нагрузок. Изосорбида мононитрат при продолжительном назначении внутрь (2 раза в сутки по 40 мг) приводит к полному исчезновению боли в состоянии покоя у 27,5 % больных, у 57,5 % к весьма выраженному урежению приступов и их интенсивности (более чем на 75 %), и у 15 % больных со стабильной стенокардией — к урежению появления коронарной боли (более чем на 50 – 70 %).