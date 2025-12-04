Эффективность изосорбида мононитрата у пациентов со стабильной коронарной болезнью
Аннотация
Ключевые слова
Полный текст:PDF
Литература
А. П. Васильев, Н. Н. Стрельцова, Рос. кардиол. журнал, 12, 55 – 61 (2017); DOI: 10.15829/1560-4071-2017-12-55-61
Т. В. Пинчук, Н. В. Орлова, Мед. алфавит, 1(9) (384), 26 – 32 (2019); DOI: 10.33667/2078-5631-2019-1-9(384)-26-32
Е. Н. Шматова, Ю. И. Гринштейн, РМЖ. Мед. обозрение, 4(7), 425 – 430 (2020).
S. Divakaran, J. Loscalzo, J. Am. Coll. Cardiol., 70(19), 2393 – 2410 (2017); DOI: 10.1016/j.jacc.2017.09.1064
J. Li, J. Zheng, Y. Zhou, et al., BMC Cardiovasc. Disord., 18(1), 42 (2018); DOI: 10.1186/s12872-018-0781-9
T. Padro, O. Manfrini, R. Bugiardini, et al., Cardiovasc. Res., 116(4), 741 – 755 (2020); DOI: 10.1093/cvr/cvaa003
A. Parikh, T. P. Vacek, J. Investig. Med. High Impact Case Rep., 5(3), 2324709617732796 (2017); DOI: 10.1177/2324709617732-796
R. Pavasini, P. G. Camici, F. Crea, et al., Int. J. Cardiol., 283, 55 – 63 (2019); DOI: 10.1016/j.ijcard.2018.12.008
T. A. Rousan, U. Thadani, Eur. Cardiol., 14(1), 18 – 22 (2019); DOI: 10.15420/ecr.2018.26.1
A. Santucci, C. Riccini, C. Cavallini, Eur. Heart J. Suppl., 22(suppl. e), e54 – e59 (2020); DOI: 10.1093/eurheartj/suaa060
DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2025-88-11-21-24
Ссылки
- На текущий момент ссылки отсутствуют.
© Издательский дом «Фолиум», 1993–2024
Наши партнеры:
|Наши издания:
|Подписаться на наши издания Вы можете через Объединенный каталог «Пресса России», а также на сайтах агентств «УП Урал Пресс», «Ивис», «Прессинформ» и «Профиздат»
|Адрес pедакции:
Москва, Дмитровское ш., 157, корп. 6
Тел.: +7 499 258-08-28, доб. 18
E-mail: ekf@folium.ru