Влияние норэтистерона ацетата на стероидно-рецепторный транскриптом полипов эндометрия у женщин репродуктивного возраста

Елена Николаевна Карева, Ольга Павловна Виноградова, Наталия Андреевна Кочина, Екатерина Вадимовна Краснощок, Маргарита Валерьевна Петрова, Ольга Борисовна Швецова, Марта Владимировна Ковылина

Целью работы является сравнительный анализ экспрессии генов рецепторов половых стероидов в ткани полипа и окружающего эндометрия у женщин на фоне противорецидивной терапии норэтистероном ацетатом. Проведено обследование 31 женщины в возрасте от 25 до 45 лет с полипами эндометрия, которые прошли комплексное клинико-диагностическое исследование с последующим оперативным лечением. Проведен анализ анамнестических данных пациенток исследуемой когорты, проанализированы результаты гистероскопических, гистологических исследований, исследование экспрессии генов рецепторов к эстрогенам и прогестерону. Сравнение экспрессии генов рецепторов половых стероидов в ткани полипа с окружающим эндометрием выявило достоверное увеличение уровня мРНК рецепторов прогестерона mPR и PR-А в 2 и в 8 раз (p = 0,04 и p = 0,02), соответственно в ткани эндометрия до лечения, по сравнению с тканью полипа у пациенток репродуктивного возраста. Через 6 месяцев терапии транскриптомный профиль эндометрия изменился — выявлено снижение количества мРНК эстрадиола ERα и прогестерона mPR после лечения в 10 и в 2 раза (p = 0,04 и p = 0,004), соответственно. Использование гестагенного препарата норэтистерона ацетата уменьшает количество мРНК эстрадиола и прогестерона в тканях эндометрия, тем самым снижая гормонозависимый пролиферативный потенциал эндометрия и препятствуя возникновению рецидивов полипа эндометрия.

рецепторы стероидных гормонов; прогестерон; эстрадиол; полипы эндометрия; норэтистерон; репродуктивный возраст; противорецидивная терапия

DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2025-88-10-9-14

