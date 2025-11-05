Метотрексат: управление рисками в аспекте эффективности и безопасности
Аннотация
Ключевые слова
Полный текст:PDF
Литература
А. В. Асоскова, Д. А. Сычев, А. А. Кубанов, Вестн. РАМН, 76(3), 254 – 267 (2021); DOI: 10.15690/vramn1527
Т. В. Бекетова, И. Ю. Попов, В. А. Зеленов, Науч.-практ. ревматол., 60(2), 165 – 173 (2022); DOI: 10.47360/1995-4484-2022-165-173
Ю. А. Галлямова, А. В. Асоскова, Леч. врач, № 5, 46 – 51 (2021); DOI: 10.51793/OS.2021.11.97.010
Е. В. Ганцгорн, И. М. Маллеев, Э. М. Мержоева и др., Эксперим. и клинич. фармакол., 88(2), 115 – 126 (2025); DOI: 10.30906/0869-2092-2025-88-6-20-24
О. Д. Гурьева, М. И. Савельева, Т. Т. Валиев и др., Фармакокин. и фармакодин., № 4, 29 – 38 (2024); DOI: 10.37489/2587-7836-2024-4-29-38
С. А. Докторова, И. В. Андреева, Д. Г. Кречикова и др., Безопасн. и риск фармакотер., 12(4), 396 – 408 (2024); DOI: 10.30895/2312-7821-2024-12-4-396-408
Н. В. Изможерова, А. А. Попов, Е. Ф. Гайсина и др., Безопасн. и риск фармакотер., 8(4), 205 – 210 (2020); DOI: 10.30895/2312-7821-2020-8-4-205-210
Клинические рекомендации: Псориаз. Утверждены Министерством здравоохранения Российской Федерации (2023); https://cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/234 2
Клинические рекомендации: Агрессивные нефолликулярные лимфомы — диффузная В-клеточная крепноклеточная лимфома, В-клеточная лимфома высокой степени злокачественности с перестройкой генов c-MYC и BCL2/BCL6, первичная медиастинальная В-клеточная лимфома, медиастинальная лимфома серой зоны, лимфома Беркитта, плазмобластная лимфома. Утверждены Министерством здравоохранения Российской Федерации (2024); https://cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/129_3?ysclid=mgcasexieh264470433
Клинические рекомендации: Острые лимфобластые лейкозы. Утверждены Министерством здравоохранения Российской Федерации (2024); https://cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/496_2
Клинические рекомендации: Пузырчатка. Утверждены Министерством здравоохранения Российской Федерации (2024); https://cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/369 2?ysclid=m9cwhi1wmz58380109
Клинические рекомендации: Саркомы мягких тканей. Утверждены Министерством здравоохранения Российской Федерации (2025); https://cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/515 3
Клинические рекомендации: Трофобластические болезни. Утверждены Министерством здравоохранения Российской Федерации (2025); https://apiportalcr.minzdrav.gov.ru/api/Files/GetProjectFile/1985
Д. В. Невожай, Р. Будзыньская, У. Каньская и др., Тихоокеанский мед. журн., 4, 12 – 16 (2006).
Г. А. Раджабова, Т. Т. Валиев, Ю. Е. Рябухина и др., Онкогематология, 19(2), 26 – 33 (2024); DOI: 10.17650/1818-8346-2024-19-2-26-33
И. Н. Трофименко, Б. А. Черняк, Фарматека, 10, 24 – 33 (2021); DOI: 10.18565/pharmateca.2021.10.24-33
I. M. Artika, Y. P. Dewi, I. M. Nainggolan, et al., Genes (Basel), 13(12), 2387 (2022); DOI: 10.3390/genes13122387
X. Chang, Y. Guo, L. Su, Clin. Lymphoma Myeloma Leuk., 21(2), 91 – 96 (2021); DOI: 10.1016/j.clml.2020.08.020
B. S. Chan, A. A. Bosco, N. A. Buckley, Br. J. Clin. Pharmacol., 91(3), 628 – 635 (2025); DOI: 10.1111/bcp._16096
K. Y. Chong, L. de Waard, M. Oza, et al., Nat. Rev. Dis. Prim., 10(1), 94 (2024); DOI: 10.1038/s41572-024-00579-x
R. Dummer, A. Suter, J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol., 39(8), 1374 – 1375 (2025); DOI: 10.1111/jdv.20789
S. Gupta, S. A. Kaunfer, K. L. Chen, Blood, 146(17), 1858 – 1869 (2025); DOI: 10.1182/blood.2024026211
K. M. Hamed, I. M. Dighriri, A. F. Baomar, et al., Cureus, 14(9), e29518 (2022); DOI: 10.7759/cureus.29518
M. Hanoodi, M. Mittal, Methotrexate, StatPearls, Treasure Island (2025).
V. Kahlmann, M. Janssen Bonás, C. C. Moor, et al., N. Engl. J. Med., 393(3), 231 – 242 (2025); DOI: 10.1056/NEJMoa2501443
W. Kim, Y.-A. Cho, D.-C. Kim, et al., Pharmaceuticals, 15(4), 439 (2022); DOI: 10.3390/ph15040439
A. Koppen, M. A. Sikma, F. K. Engels, et al., Br. J. Clin. Pharmacol., 91(5), 1289 – 1292 (2025); DOI: 10.1002/bcp._70044
A. N. Malaviya, Int. J. Rheum. Dis., 19(9), 844 – 851 (2016); DOI: 10.1111/1756-185X.12862
L. M. Marangoni-Iglecias, A. Sánchez-Martin, L. E. Pineda- Lancheros, et al., Pharmaceutics, 17(5), 585 (2025); DOI: 10.3390/pharmaceutics17050585
I. Queiroz, T. Pimentel, M. Gallo Ruelas, et al., Inflammopharmacology, 33(1), 135 – 144 (2025); DOI: 10.1007/s10787-024-01604-x
Z. Song, Y. Hu, S. Liu, et al., Front. Pharmacol., 12, 757464 (2021); DOI: 10.3389/fphar.2021.757464
Y. Tan, Q. Kong, X. Li, et al., Transl. Pediatr., 12, 31 – 45 (2023); DOI: 10.21037/tp-22-671
Z. L. Taylor, J. Vang, E. Lopez-Lopez, et al., Cancers, 13(11), 2837 (2021); DOI: 10.3390/cancers13112837
J. C. Wright, A. Prigot, B. Wright, et al., J. Natl. Med. Assoc., 43(4), 211 – 240 (1951).
M. Xu, S. Wu, Y. Wang, et al., Front. Pharmacol., 13, 1003812 (2022); DOI: 10.3389/fphar.2022.1003812
DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2025-88-10-37-42
Ссылки
- На текущий момент ссылки отсутствуют.
© Издательский дом «Фолиум», 1993–2024
Наши партнеры:
|Наши издания:
|Подписаться на наши издания Вы можете через Объединенный каталог «Пресса России», а также на сайтах агентств «УП Урал Пресс», «Ивис», «Прессинформ» и «Профиздат»
|Адрес pедакции:
Москва, Дмитровское ш., 157, корп. 6
Тел.: +7 499 258-08-28, доб. 18
E-mail: ekf@folium.ru