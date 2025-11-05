Открытый доступ Открытый доступ  Ограниченный доступ Платный доступ или доступ для подписчиков

Метотрексат: управление рисками в аспекте эффективности и безопасности

Елена Владимировна Ганцгорн, Ибрагим Махачович Маллеев, Екатерина Вячеславовна Рашкова, Абакар Бамматович Яссинов, Сосик Сагателович Мкртчян, Ева Игоревна Герасимович, Сергей Андреевич Мишура, Марина Алексеевна Мишура, Александр Андреевич Стаценко, Аполлон Александрович Верещагин, Александра Сергеевна Штанько, Максим Александрович Чикунов

Аннотация


Метотрексат является одним из часто используемых лекарственных средств при онкологических и аутоиммунных заболеваниях, однако его применение сопряжено с высоким риском развития тяжелых побочных эффектов. В обзоре систематизированы современные данные о механизмах формирования токсического действия этого препарата, включая дозозависимую цитотоксичность, иммуноопосредованные реакции, кумулятивную и метаболическую токсичность. Подробно рассмотрены факторы риска развития побочных эффектов, таких как нарушение функции почек, гипоальбуминемия, а также связанных с полиморфизмом генов ферментов метаболизма (MTHFR) и транспортеров (SLCO1B1). Особое внимание уделено роли фармакокинетического мониторинга (уровень препарата в плазме >0,1 мкмоль/л через 72 ч) как критически важного «инструмента» прогнозирования токсического действия, что проиллюстрировано клиническим случаем развития токсической лейкоэнцефалопатии на фоне задержки экс-креции препарата. Проанализированы стратегии управления рисками: использование лейковорина, гидратация, ощелачивание мочи, учет лекарственных взаимодействий. Сделан вывод о том, что, несмотря на отсутствие специфического антагониста, ком-плексный подход, включающий мониторинг и персонализацию применения на основе фармакогенетических исследований, позволяет повысить безопасность назначения этого препарата. Перспективным направлением признана разработка таргетной стратегии коррекции побочных эффектов.

Ключевые слова


метотрексат; побочная реакция; токсичность; фармакокинетический мониторинг; фармакогенетика; управление рисками





DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2025-88-10-37-42

