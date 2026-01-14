Открытый доступ Открытый доступ  Ограниченный доступ Платный доступ или доступ для подписчиков

Синтез производных пиримидин-4(1H)-она, o-бензоиламинобензойной кислоты с остатком ГАМК, обладающих влиянием на мозговой кровоток и сердечно-сосудистую систему

Ольга Альбертовна Ахвердова, Иван Панаетович Кодониди, Аркадий Вальтерович Арльт, Алла Сергеевна Джиоева

Эффективным подходом в молекулярном конструировании фармакологических веществ с церебропротекторной и кардиотропной активностью является использование скаффолдов, близких по строению к эндогенным соединениям и содержащих фрагменты тормозных нейромедиаторов. Предполагается создание инновационных субстанций, способствующих улучшению мозгового кровообращения. В данной работе целенаправленно синтезированы производные пиримидин-4(1H)-она, o-бензоиламинобензойной кислоты, содержащие остаток ГАМК — соответственно 4-(2,6-диметил-5-фенил-4-оксо-пиримидин-1-ил)бутановая кислота (PDMGB) и 4-[(2-бензамидобензоил)амино]бутановая кислота (NcQGB). Представлены результаты квантово-химического расчета механизма циклоконденсации ядра пиримидинона, а также модификация синтеза производного o-бензоиламинобензойной кислоты. Проведен анализ влияния новых соединений на изменение объемной скорости мозгового кровотока и на некоторые параметры деятельности сердечно-сосудистой системы у крыс.

целевой синтез; механизм циклоконденсации; квантово-химические расчеты; пиримидин-4(1H)-он; производные o-бензоиламинобензойной кислоты; крысы; мозговое кровообращение; циркуляторная гипоксия; крысы

DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2025-88-12-12-18

