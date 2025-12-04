Открытый доступ Открытый доступ  Ограниченный доступ Платный доступ или доступ для подписчиков

Оценка влияния нового ацетанилидного производного 1-метилхиназолин-2,4(1H,3H)-диона на Klebsiella pneumoniae

Г. Н. Генатуллина, Анна Леонидовна Ясенявская, А. А. Цибизова, А. А. Старикова, А. А. Озеров, А. Р. Борищук, М. А. Самотруева

Проведена оценка активности нового ацетанилидного производного 1-метилхин- азолин-2,4(1H,3H)-диона с лабораторным шифром VMA-20-34 в отношении клинических штаммов Klebsiella pneumoniae. Соединение VMA-20-34 оказывает бактериостатическое действие в концентрации 16 мкг/мл (цефтриаксон — 0,5 мкг/мл), что проявляется в снижении количества бактериальных колоний более, чем в 2 раза (p < 0,001), в сравнении с положительным контролем. Бактерицидное действие VMA-20-34 проявляет в концентрации 128 мкг/мл (цефтриаксон — 16 мкг/мл), снижая количество колоний бактерии практически в 300 раз (p < 0,001) по отношению к контролю.

производное хиназолина; антибактериальная активность; Klebsiella pneumoniae; бактериостатическое действие; бактерицидное действие

DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2025-88-11-29-32

