Оценка влияния нового ацетанилидного производного 1-метилхиназолин-2,4(1H,3H)-диона на Klebsiella pneumoniae
Аннотация
Ключевые слова
Полный текст:PDF
Литература
М. М. Манвелян, Э. А. Манвелян, В. А. Батурин, Н. Д. Бунятян, Науч. результ. биомед. исслед., 11(1), 91 – 110 (2025); DOI: 10.18413/2658-6533-2025-11-1-0-5
Д. С. Смольянинова, Г. А. Батищева, Н. В. Габбасова, Н. Ю. Гончарова, Соврем. пробл. науки и образов., № 2 (2022); DOI: 10.17513/spno.31537
А. А. Старикова, А. А. Цибизова, Н. В. Золотарева и др., Сибирский науч. мед. журн., 44(1), 155 – 171 (2024); DOI: 10.18699/SSMJ20240116
D. Chang, L. Sharma, K. S. Dela Cruz, D. Zhang, Front. Microbiol., 12, 750662 (2021); DOI: 10.3389/fmicb.2021.750662
E. M. Darby, E. Trampari, P. Siasat, et al., Nat. Rev. Microbiol., 21(5), 280 – 295 (2023); DOI: 10.1038/s41579-022-00820-y
S. Gatadi, T. V. Lakshmi, S. Nanduri, Eur. J. Med. Chem., 170, 157 – 172 (2019); DOI: 10.1016/j.ejmech.2019.03.018
H. A. Gomaa, Chem. Biol. & Drug Design, 100(5), 639 – 655 (2022); DOI: 10.1111/cbdd.14129
M. Karami-Zarandi, H. A. Rahdar, H. Esmaeili, R. Ranjbar, Future Microbiol., 18(1), 65 – 81 (2023); DOI: 10.2217/fmb-2022-0097
Y. Li, S. Kumar, L. Zhang, et al., Open Med., 18(1), 20230707 (2023); DOI: 10.1515/med-2023-0707
G. Mancuso, A. Midiri, E. Gerace, C. Biondo, Pathogens, 10(10), 1310 (2021); DOI: 10.3390/pathogens10101310
M. I. Morosini, M. Díez-Aguilar, R. Cantón, Revista Española de Quimioterapia, 32(Suppl 3), 3 (2019).
R. Urban-Chmiel, A. Marek, D. Stępień-Pyśniak, et al., Antibiotics, 11(8), 1079 (2022); DOI: 10.3390/antibiotics11081079
DOI: https://doi.org/10.30906/0869-2092-2025-88-11-29-32
Ссылки
- На текущий момент ссылки отсутствуют.
© Издательский дом «Фолиум», 1993–2024
Наши партнеры:
|Наши издания:
|Подписаться на наши издания Вы можете через Объединенный каталог «Пресса России», а также на сайтах агентств «УП Урал Пресс», «Ивис», «Прессинформ» и «Профиздат»
|Адрес pедакции:
Москва, Дмитровское ш., 157, корп. 6
Тел.: +7 499 258-08-28, доб. 18
E-mail: ekf@folium.ru