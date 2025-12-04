Исследование подкрепляющих эффектов кисспептина-10 в тесте «Эмоциональное переедание, вызванное внутримозговой самостимуляцией»

Сарнг Саналович Пюрвеев, Андрей Андреевич Лебедев, П. Д. Шабанов

Аннотация

Изучено влияние кисспептина-10 у крыс в тесте «Эмоциональное переедание» в условиях выбора между самостимуляцией головного мозга и пищевым поведением. Применяли пороговую для самостимуляции силу тока. Животным интраназально вводили кисспептин-10 в дозах 0,01, 0,05 и 0,1 мг/кг. Фенамин (1,5 мг/кг, внутрибрюшинно) применяли как препарат сравнения. Фенамин повышал подкрепляющие свойства самостимуляции на 90 % и снижал потребление корма на 48 % (p < 0,0001). Кисспептин-10 в дозе 0,1 мг/кг вызывал увеличение числа нажатий педали самостимуляции на 27 % (p < 0,01) и снижение потребления корма на 30 % (p = 0,0026). Таким образом, кисспептин-10 оказывает модулирующее действие на систему вознаграждения, снижая пищевое поведение без признаков гиперактивации эмоционального поведения, что свидетельствует о его потенциале как регулятора эмоционального переедания и импульсивного поведения.